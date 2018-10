Le pagelle del Napoli - I cambi di Ancelotti hanno fatto la differenza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Udinese-Napoli 0-3

Karnezis 6.5 - Torna nel suo ex stadio e lo fa da protagonista: prestazione senza errori né sbavature.

Malcuit 6.5 - In costante crescita come tutto il Napoli. Stasera a Udinese s'è visto un giocatore che continua a lavorare sodo in fase difensiva e migliora a vista d'occhio.

Albiol 5.5 - Non è concentrato come al solito, da un suo errore nasce la prima occasione dell'Udinese con Kevin Lasagna. Per sua fortuna, al suo fianco c'è uno dei migliori difensori al mondo.

Koulibaly 7 - E' l'unico a non partecipare alle rotazioni di Ancelotti e non è di certo un caso. Nel secondo tempo, quando l'Udinese dà il tutto per tutto, è colui che tiene in piedi il Napoli. Straordinario il salvataggio al 61esimo sulla conclusione a botta sicura di Lasagna.

Hysaj 6 - Con Fabian Ruiz in costante proiezione offensiva, si limita a difendere e lo fa con ordine e disciplina.

Callejon 6.5 - Partita di grande corsa e sacrificio, una spina nel fianco costante per Samir e un aiuto prezioso per Malcuit.

Allan 7 - Solita prestazione di grande quantità e qualità in mezzo al campo. Ormai non è più solo un bravissimo recuperatore di palloni, ma anche un centrocampista capace di far ripartire l'azione con intelligenza e fraseggi precisi.

Zielinski 5.5 - Giocatore da 7 o da 5, stasera è più vicino alla seconda valutazione soprattutto per il gol sciupato al 32esimo, un errore non all'altezza dei suoi colpi. Dall'85esimo Rog 7 - Entra e dopo 40 secondi realizza il gol del definitivo 0-3. Difficile fare meglio di così...

Verdi s.v. - E' costretto a uscire per infortunio dopo pochi secondi. Dal 4' Fabian Ruiz 7.5 - Entra e dopo pochi minuti estrae dal cilindro il gol del vantaggio. Un destro a giro (in teoria il suo piede debole...) che finisce sotto l'incrocio dei pali e batte Scuffet. Gioca a tutta fascia e non dà punti di riferimenti, accentrandosi spesso e volentieri per supportare di più e meglio le due punte. Anche nel secondo tempo è inarrestabile, la sua migliore gara da quando è a Napoli.

Mertens 7 - In una serata in cui non brilla come al solito conclude il match con un gol e un assist.

Milik 6 - Battaglia con i centrali di difesa dell'Udinese, fa a sportellate e tiene costantemente in apprensione la retroguardia bianconera. Dalle parti di Scuffet, però, si vede una sola volta. Dal 74esimo Hamsik 6.5 - Entra e dà tranquillità alla squadra azzurra in un momento particolarmente difficile.