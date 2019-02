Le pagelle del Napoli - Insigne-Callejon sugli scudi, Meret salva nel finale

Fonte: Dall'inviato al Letzigrund Stadion di Zurigo

© foto di Federico Gaetano

Risultato finale: Zurigo-Napoli 1-3 (12' Insigne, 22' Callejon, 77' Zielinski, 83' rig. Kololli)

Meret 6,5 - Qualche problema con i piedi a inizio gara, visto qualche appoggio errato dei compagni, poi diventa a tutti gli effetti spettatore non pagante. Almeno fino al minuto 83', perché non può nulla sul cucchiaio di Kololli dal dischetto. In pieno recupero nega il gol a Khelifi.

Malcuit 6,5 - Vince il ballottaggio con Hysaj perché l'idea di Ancelotti è chiara: spingere tanto e per tutti i 90', così da provare a chiudere la qualificazione. Il francese segue il piano del suo tecnico, mettendo lo zampino sul gol di Callejon.

Maksimovic 6,5 - Qualche errore di troppo in fase di uscita dalla difesa palla al piede, rimedia con la sua esperienza. Nel finale, però, tocca il pallone con la mano e l'arbitro assegna il rigore agli elvetici.

Koulibaly 6,5 - Nuova prestazione importante del difensore senegalese, nel suo reparto ma anche in quello offensivo. Sfiora il gol in due occasioni.

Ghoulam 6 - Non è ancora al top e si vede. Attimi di paura al 25', quando resta a terra per qualche secondo dopo un intervento killer di un avversario. (Dal 75' Luperto 6 - Aiuta il reparto nel finale di gara).

Callejon 7 - Un gol in campionato un mese fa circa, stasera chiude virtualmente i giochi al 22'. A inizio ripresa Brecher gli nega la gioia della doppietta.

Allan 6 - Pressa a tutto campo, come ci ha abituato da diverso tempo. Non una prestazione da incorniciare per lui. (dal 59' Diawara 6 - Si mette al servizio della squadra nella mezzora in campo).

Fabian 6,5 - Mette in difficoltà lo Zurigo con le sue aperture, cala nel finale di gara come tutta la squadra partenopea.

Zielinski 7 - Lo Zurigo soffre tantissimo le incursioni del polacco, che mette la firma sul terzo gol azzurro.

Insigne 7 - Il Napoli post-Hamsik riparte da lui: indossa la fascia (da ora in poi sarà una costante) e firma la prima rete di serata. Gli bastano 12' per aprire le danze. (Dal 68' Ounas 6 - Tanta buona volontà dal momento in cui scende in campo, nel finale Brecher gli nega la gioia della rete).

Milik 6 - Firma l'assist per il suo compagno di reparto, poi fa a sportellate per tutta la partita. Senza però, trovare la via del gol.