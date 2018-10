Le pagelle del Napoli - Insigne fa esplodere il S.Paolo, Kou e Allan super

Risultato finale: Napoli-Liverpool 1-0 (90' Insigne)

Fonte: Dall'inviato al San Paolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospina 6,5 - Rischia qualcosa nel primo tempo, provvidenziale anche nelle uscite con i piedi per tutto l'arco della sfida. Regala grande serenità al reparto difensivo.

Maksimovic 6,5 - E' la sorpresa di Ancelotti per questa sfida, passando alla difesa a tre in fase di possesso con Rui a spingere sulla sinistra. I tifosi e gli addetti ai lavori si interrogavano sulla scelta di Ancelotti: il tecnico ci ha visto giusto anche questa volta.

Koulibaly 7,5 - Il solito muro, ma stasera decide di fare di più. Ferma Mané e Firmino, poi prende palla e cerca discese sulla fascia. Propositivo per tutta la sfida.

Albiol 7 - Chiude gli spazi agli attaccanti avversari, ennesima prova d'autorità quella dell'ex Real Madrid.

Mario Rui 6,5 - Ha possibilità di spingere e lo fa ogni volta possibile, impreciso in qualche circostanza ma dai suoi piedi nasce il cross che Mertens devia sulla traversa.

Allan 7 - Il solito guerriero a centrocampo. Corre ad aiutare i compagni in difesa e in attacco, morde le caviglie dei reds. Riesce a padroneggiare nella mediana inglese.

Hamsik 6,5 - Alcune buone geometrie dello slovacco, come quella che lancia a rete Callejon (fermato per fuorigioco). Ma anche diversi errori, perde qualche pallone di troppo. (Dall'81 Zielinski 6 - In campo per dare dinamismo nei minuti finali).

Fabian 6 - Cerca l'imbucata e qualche volta ci riesce, meglio nella ripresa ma fallisce una buona occasione da rete. (Dal 68' Verdi 6- Sui suoi piedi capita subito una buona palla, la conclusione non trova lo specchio della porta dei reds).

Callejon 7 - Corre in lungo e in largo, non sempre lucido nella giocata ma trova alla fine il suggerimento vincente per Insigne.

Milik 6,5 - Fa a sportellate con la difesa dei reds, è suo l'unico tiro nella porta di Alisson nella prima frazione. Tiene alta la squadra e cerca la rete a inizio ripresa, il portiere ex Roma gli dice no in un paio di occasioni. (Dal 69' Mertens 6,5 - Fa movimento e porta forze fresche in campo. Colpisce la traversa prima del gol azzurro).

Insigne 7,5 - In avvio fallisce l'occasione del vantaggio spedendo la sfera di poco a lato, si fa trovare spesso a centrocampo e nel finale riesce a far esplodere il San Paolo. Il Napoli è primo nel girone insieme al PSG grazie al gol del magnifico.