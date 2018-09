Le pagelle del Napoli - Insigne, gara top. Bene Milik, meno Mertens

Risultato finale: Napoli-Fiorentina 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Karnezis 6.5 - Preferito a sorpresa a Ospina, si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa.

Hysaj 6.5 - Propositivo anche in fase di spinta. A inizio match va un po' in affanno nella marcatura su Eysseric, ma poi prende le misure.

Koulibaly 6.5 - Ingaggia fin dai primi minuti continui duelli con Simeone che porta quasi sempre a casa.

Maksimovic 6.5 - Schierato a sorpresa dal primo minuto, si fa trovare pronto con una prestazione senza sbavature. Mostra quella concentrazione che troppo spesso è venuta meno nel corso della prima esperienza partenopea.

Mario Rui 6.5 - Dai suoi piedi nasce l'occasione pericolosa del primo tempo, con un assist per Insigne che spedisce il pallone di pochissimo a lato. In fase offensiva è un buon supporto per Mertens, meno il contrario.

Allan 6.5 - Solita prestazione di grande sostanza in mezzo al campo. Anche stasera è riuscito a sradicare palloni dai piedi degli avversari con una facilità fuori dal comune.

Hamsik 5.5 - Non sfigura, ma al momento è ancora lontano dagli standard mostrati da Jorginho negli ultimi anni in quel ruolo. Rispetto all'italo-brasiliano, il capitano del Napoli riesce solo a corrente alternata a guidare la squadra dalla cabina di regia.

Zielinski 6.5 - E' l'unico che con i suoi strappi prova a dare uno scossone al match. Ci prova a più riprese, ma non riesce mai nella stoccata decisiva.

Callejon 6 - Parte forte e dà l'impressione di poter creare grattacapi dalle parti di Dragowski. Poi la difesa viola gli prende le misure e la sua manovra diventa decisamente più inoffensiva. Dal 70esimo Ounas 6 - Entra per provare a creare scompiglio tra le maglie viola, ma il gol arriva dall'asse Milik-Insigne.

Mertens 5.5 - Doppia sorpresa: viene schierato dal primo minuto al posto di Milik e come ala sinistra, con Insigne centravanti. Il belga però non convince. Solo un attimo prima di essere sostituito fa quello che avrebbe dovuto fare per tutto il match: punta Pezzella e con una conclusione a giro spedisce la sfera di poco a lato. Dal 57esimo Milik 7 - Entra a gara in corso e risulta decisivo: suo l'assist per Insigne.

Insigne 7.5 - Parte nell'inedito ruolo di centravanti e non sfigura, tutt'altro. E' il più pericoloso del primo tempo e anche nella ripresa, quando Ancelotti lo riporta a sinistra, continua a macinare metri e conclusioni. Un lavoro premiato al 79esimo, quando sull'assist di Milik elude la marcatura di Pezzella e realizza la rete decisiva. Dall'82esimo Rog s.v.