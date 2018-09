Le pagelle del Napoli - Insigne spento, Allan l'ultimo a mollare

Risultato finale: Juventus-Napoli 3-1

Ospina 5,5 Presente sulle due conclusioni iniziali di Ronaldo, può fare poco sull’1-1 di Mandzukic. Decisivo sulla punizione di CR7, un minuto dopo la rete del croato. Incolpevole sulla terza marcatura juventina.

Hysaj 5 - Ronaldo trova lo spunto per il gol di Mandzukic sul suo lato, in difficoltà per ampi tratti della partita.

Albiol 5,5 - Nella retroguardia partenopea è il meno colpevole, ma Ronaldo sul secondo gol fa di lui ciò che vuole. Ci mette una pezza in più di una occasione.

Koulibaly 5 - Un muro nei primi minuti, perde però la marcatura Mandzukic sull’1-1. Prova a riscattarsi facendosi vedere in attacco, è tra gli ultimi partenopei ad alzare bandiera bianca.

Mario Rui 4,5 - Cerca la diagonale disperata sul primo gol di Mandzukic, senza impedire al croato di firmare il pari al 26’. Poco prima dell’intervallo tenta la conclusione all’incrocio, senza trovare lo specchio della porta. Punito con la seconda ammonizione nel corso della ripresa, ingenuità clamorosa quella del portoghese che lascia il Napoli con un uomo in meno a mezzora dalla fine.

Callejon 6 - Cerca l’inserimento letale come suo solito, ci riesce con l’assist per Mertens. Sbaglia un rigore in movimento al 73’, calciando centrale sul portiere avversario. Sul suo giudizio pesa molto l'errore che avrebbe permesso al Napoli di agguantare il 2-2 in inferiorità numerica.

Allan 6,5 - E’ sua l’intuizione per il vantaggio del Napoli, lanciando Callejon in area avversaria. Uomo ovunque fino a quando gli azzurri sono in gara: ispira gol, corre dietro i calciatori della Juventus, va a protestare con Bonucci dopo il rosso a Rui.

Hamsik 5 - Prova a tenere alta la manovra partenopea, regala qualche pallone di troppo alla Juventus. (Dal 70’ Fabian sv - Entra a risultato già compromesso, può fare poco per rimettere in piedi la gara).

Zielinski 5,5 - Mette i brividi al connazionale Szczesny dopo 6’, colpendo il palo alla sinistra del portiere juventino. Prova a tenere il Napoli alto nel momento di maggior difficoltà della squadra di Ancelotti. (Dal 61’ Malcuit 5,5 - Perde Bonucci in occasione del gol del 3-1).

Insigne 5 - Meno ispirato delle ultime uscite, prova ad alzare la squadra senza riuscirci spesso. Cala alla distanza.

Mertens 6 - Sblocca la sfida dopo appena 10’, su ottimo suggerimento di Callejon. Trova maggiori difficoltà col passare dei minuti. (Dal 61’ Milik 5,5 - Entra quando il Napoli ha appena perso un uomo in seguito al rosso a Mario Rui. Buono l’assist a Callejon, poi poco più).