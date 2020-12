Le pagelle del Napoli - Insigne ingenuo, Lozano ancora MVP. Gattuso bravo e sfortunato

Risultato finale: Inter-Napoli 1-0

Ospina 5,5 - Viene sollecitato solo nella fase di costruzione, ma di parate ne compie poche perché l'Inter non calcia. E' troppo irruento nell'uscita su Darmian che causa il calcio di rigore per l'Inter.

Di Lorenzo 6 - Dopo una serie di prestazioni inevitabilmente poco brillanti, avendole giocate praticamente tutte, torna sui suoi livelli. Un piccolo svarione (senza conseguenze) solo nel finale.

Manolas 6 - Sempre attento a non lasciar scoperta la sua zona di campo e preciso nelle chiusure.

Koulibaly 6,5 - Segue a visto d'occhio Lukaku, concedendogli le briciole (il suo gol è da calcio di rigore). Ci si aspettava un gran duello e ad emergere è stato il difensore.

Mario Rui 6 - Gioca in una strana posizione, quasi da ala in fase offensiva, su indicazione di Gattuso. Pur spendendo molto davanti, resta sempre lucido dietro. Dall'84' Ghoulam s.v.

Bakayoko 5,5 - Gattuso lo richiama più di una volta, chiedendogli maggiore dinamismo. La mansione da schermo la svolge bene, quelle in fase di proposizione di gioco invece latitano. Dal 75' Fabian Ruiz s.v.

Demme 6 - A lui il compito di andare incontro ai difensori per impostare e smistare in pochi tocchi. Lo svolge bene, proprio come vuole Gattuso. Dall'85' Elmas s.v.

Lozano 7 - Come sempre nelle ultime partite del Napoli, è lui il migliore in campo. Ogni volta che ha il pallone tra i piedi punta l'uomo e gli va via. Causa una serie infinita di ammonizioni, crossa bene e semina il panico nella difesa nerazzurra con la sua velocità.

Zielinski 6 - Agisce praticamente da seconda punta, ma viene spesso incontro per combinare. Uno col suo cambio passo, però, in una partita così avrebbe potuto incidere di più. Dal 75' Politano 6,5 - In un quarto d'ora, nel forcing finale del Napoli, crea più pericoli del suo predecessore. Ottimo impatto.

Insigne 5 - Regista laterale, rispetto al solito gioca più basso con licenza d'inventare. Ma a parte le solite giocate di fino, stasera c'è poca concretezza. Un bellissimo colpo di tacco quasi gli regala la gioia del gol, ma super-Handanovic dice di no. Nel secondo tempo inguaia il finale dicendo una parolina di troppo all'arbitro che gli vale il cartellino rosso e il Napoli resta in dieci. Troppo ingenuo nella circostanza.

Mertens s.v. - Solo un quarto d'ora, in cui tocca diversi palloni e prova a rifinire più che concludere, poi è costretto ad uscire per un problema alla caviglia. Dal 16' Petagna 6,5 - Entra a freddo, ma col piglio giusto, andando a combattere su ogni pallone. Subito una buona sponda per Zielinski, nel finale una bella girata finisce quasi in rete, solo il palo gli strozza l'urlo di gioia.

Gennaro Gattuso 6,5 - La prepara bene. Manda l'Inter sempre sulle fasce, non concedendo mai l'imbucata sui due attaccanti. Memore del doppio confronto (vincente) in Coppa Italia dell'anno scorso, prova ad inventarsi qualcosa per la fase offensiva, portando Mario Rui più alto per portar via un uomo e dare spazio ad Insigne più basso e accentrato, oltre che per il discorso di far giocare l'Inter sulle fasce in caso di recupero palla avversario. La partita viene decisa poi dagli episodi: sfortunato.