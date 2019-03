Le pagelle del Napoli - Insigne la risolve. Allan e Mertens sottotono

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospina 6 - Sul gol di Berardi non ha colpe particolari. Per il resto viene chiamato poco in causa, si fa comunque trovare pronto soprattutto in un paio di ottime letture in uscita.

Malcuit 6 - Senza infamia e senza lode. Prova di attenzione sulla destra, senza grandi sussulti offensivi. Ma dalla sua parte Boga e Rogerio sono clienti scomodi e l'attenzione che mette in campo è quella giusta.

Chiriches 6 - Nel primo tempo regge bene specialmente nel momento di maggior pressione del Sassuolo, a metà frazione. Non ancora al meglio della condizione, lascia il posto a Luperto a inizio secondo tempo. (Dal 46esimo Luperto 5,5 - La prova generale in vista della gara di ritorno col Salisburgo, quando probabilmente sarà titolare. Partecipa alla mischia da cui nasce il gol di Berardi senza riuscire ad intervenire, per il resto gestisce bene la gara).

Koulibaly 6 - Solito grande contributo dal punto di vista fisico. Nel secondo tempo, dopo il gol del Sassuolo, non sbaglia praticamente nulla e impedisce ai neroverdi di trovare il raddoppio.

Ghoulam 5,5 - Non la sua miglior giornata. Spinge poco e male ed in fase difensiva soffre sia Berardi che Djuricic. Ma ha il merito di mettere dentro il pallone che porta all'errore di Magnanelli e quindi al gol di Insigne.

Ounas 5,5 - Si vede decisamente poco sulla destra. A inizio partita un paio di spunti interessanti, soprattutto un bell'assist per Insigne nello spazio. Poi troppi chilometri a vuoto senza acuti offensivi. (Dal 66esimo Younes 6 Entra al posto dello spento Ounas e porta un po' di qualità alla manovra partenopea, mettendo anche lo zampino nell'azione del pareggio).

Allan 5 - Non sembra al massimo della condizione. Sbaglia spesso l'appoggio, sebbene la generosità e la corsa siano sempre a buoni livelli. Perde troppi palloni e rischia tantissimo nella ripresa quando già ammonito viene graziato da Manganiello.

Diawara 5,5 - Nel primo tempo si vede poco, con il gioco che si sviluppa soprattutto sulle corsie esterne. Meglio nella ripresa, quando riesce a stare più nel vivo del gioco e a sfiorare la rete con un bel tiro da fuori.

Verdi 5,5 - Non incide sulla gara nonostante la buona volontà. Da segnalare, in negativo, una conclusione alta nella prima frazione da posizione decisamente invitante. (Dal 66esimo Milik 5,5 - Entra per dare più peso all'attacco azzurro, ma si vede poco e soprattutto cestina un'ottima palla gol all'interno dell'area piccola negli ultimi minuti di gioco).

Insigne 7 - Non la miglior prestazione della carriera del numero 24 azzurro, ma il suo gol è comunque fondamentale per evitare al Napoli una sconfitta. Nel primo tempo sbaglia un paio di occasioni ma si mette a disposizione della squadra. Nella ripresa il lampo a 5 minuti dalla fine che chiude il match sull'1-1.

Mertens 5 - Si vede decisamente troppo poco nell'arco dei 90 minuti. A inizio gara cestina una grande occasione facendosi rimontare all'ultimo dalla scivolata di Demiral. Col passare dei minuti sparisce lentamente dal gioco.