Le pagelle del Napoli - Insigne-Milik si esaltano, grande esordio di Malcuit

Risultato finale: Napoli 3, Parma 0.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Karnezis sv - Non tocca un pallone, davvero impossibile giudicarlo.

Malcuit 7 - Si potrebbe obiettare che a destra il Napoli ha vita facile, in ogni caso per l'ex Lille l'esordio è eccellente. Affonda, difende, salta avversari come birilli.

Maksimovic 6 - Nessun patema, Inglese gli gira al largo perché il Parma di rado supera la metàcampo.

Koulibaly 6 - Stesso discorso fatto per il collega: serata di tutto riposo, con la Juve ci sarà bisogno di lui.

Mario Rui 6,5 - Attacca tanto ed è quello che chiede Ancelotti: la manovra avvolgente stritola il Parma, va anche vicino alla gioia personale.

Fabian Ruiz 6 - Il meno a suo agio in questo nuovo modulo: rientra sul sinistro ma calcia alto anche da posizione invidiabile.

Allan 7 - Mostruoso: l'inferiorità tecnica del centrocampo ducale lo aiuta, ma per dinamismo e intensità è un giocatore che ne vale due. Anche così si costruisce la superiorità numerica.

Diawara 6,5 - Gara di ordinaria amministrazione, non c'è bisogno della sua capacità di recupera palla e copertura della difesa.

Zielinski 6 - Più a suo agio rispetto a Fabian, ma spreca troppo quando ha l'occasione di fare male dalla media distanza. (Dal 76' Verdi 6,5 - Trova modo di brillare anche stasera, con l'assist per il 3-0 finale).

Insigne 7,5 - Regala un gol e un assist al suo pubblico: è in formato "non mi prendete mai" e i difensori del Parma se ne accorgono dopo pochi secondi. Il palo gli nega il meritato bis. (Dal 68' Mertens sv).

Milik 7,5 - L'intesa con Insigne è ottima, il ritmo di gioco che impone il Napoli altissimo: si sacrifica e quando c'è la possibilità di colpire, non sbaglia. (Dall'85' Ounas sv).