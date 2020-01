Le pagelle del Napoli - Insigne rinato, buona prova di Demme. Male Hysaj

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospina 6 - Errore nel secondo tempo su tiro di Immobile finito in rete ma per sua fortuna il centravanti laziale era in posizione di fuorigioco. L'errore non influisce e per tutto l'arco della gara è apparso sicuro, soprattutto sulle palle alte.

Hysaj 4 - Rimedia due cartellini gialli nel giro di 19': il primo per un fallo da rigore su Caicedo, il secondo per un intervento su Immobile partito in contropiede. Fortuna sua, e del Napoli, che Leiva è riuscito a fare anche peggio mandando a quel paese Massa e facendosi espellere 6 minuti dopo.

Di Lorenzo 6 - Inizia la partita al centro della difesa ma dopo 22' torna a destra, complice l'espulsione di Hysaj e l'ingresso in campo di Luperto. Sulla corsia laterale si trova certamente più a suo agio e nel secondo tempo ha provato anche a farsi vedere in fase offensiva.

Manolas 6 - Limita come può il capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile. In velocità riesce a tenere a bada chiunque passi dalle sue parti.

Mario Rui 6,5 - Si vede poco in fase di spinta. Pensa più a difendere che ad attaccare ma tutto sommato fa quello che deve, non soffrendo contro un velocista come Lazzari. Nel finale sfiora il gol e solo l'incrocio dei pali gli nega la gioia della rete che avrebbe chiuso definitivamente la partita.

Lobotka 6 - La sua partita dura solo 22' con Gattuso che poi lo ha richiamato in panchina per inserire Luperto dopo l'espulsione di Hysaj. (Dal 22' Luperto 6 - Si posiziona al fianco di Manolas con Di Lorenzo che scala a destra. Impreciso alcune volte nei disimpegni ma senza commettere errori rilevanti).

Demme 6,5 - Deve fare gli straordinari dopo l'espulsione di Hysaj e l'uscita dal campo di Lobotka. Positiva la sua prima gara da titolare con la maglia azzurra. Chi ben comincia è a metà dell'opera.

Zielinski 6,5 - Corre tantissimo e prova a fare le due fasi al meglio. Non si risparmia e alla fine è tra i più positivi nella squadra di Gattuso.

Callejon 5,5 - Quest'anno le cose non vanno per il meglio e anche stasera non riesce a fare ciò che Gattuso gli chiede, fino al momento della sostituzione. (Dal 68' Elmas 6- Entra per dare freschezza al centrocampo e ci riesce, seppur senza squilli).

Milik 5,5 - Si vede solo in occasione del palo ma se sfiora il gol è più per demeriti di Strakosha che per meriti suoi. Non la sua migliore prestazione da quando veste la maglia del Napoli.

Insigne 7 - Splendido il gol con cui sblocca la gara, con un'azione personale che non ha lasciato scampo alla difesa della Lazio. Preziosissimo anche in fase difensiva, tanto che il pubblico lo ha applaudito a lungo per tutto l'arco della gara. È lui il migliore in campo, sembra davvero essere rinato dopo mesi molto complicati. (Dal 77' Fabian sv).