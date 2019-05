Le pagelle del Napoli - Insigne, serata no. Mertens-Callejon illudono

© foto di Insidefoto/Image Sport

Risultato finale: Bologna-Napoli 3-2

Karnezis 5,5 - Confermato dopo la buona prova contro l'Inter. Risponde presente sul colpo di testa di Lyanco, può fare poco sui due gol subiti sul finale di primo tempo. Forse sorpreso sul colpo di testa di Santander a pochi minuti dal 90'.

Ghoulam 6 - Perde la marcatura su Orsolini poco prima del 40', fa bene quando deve attaccare e sembra aver trovato la giusta continuità in questo finale di stagione. Va anche a segno, un gol che - convalidato grazie al VAR - può fare morale.

Albiol 5 - Costretto ad allargarsi per colmare le 'assenze' di Malcuit. Si fa puntare da Palacio, che poi serve l'assist a Santander per l'1-0. Va a spasso, come tutti i suoi compagni, sul 2-0 di Dzemaili. Colpevole, insieme a Luperto, sul terzo gol emiliano.

Luperto 5 - Sorpreso sulla rete di Santander, che sbuca alle spalle dell'ex Empoli. Aveva fatto bene in passato, da rivedere nella serata del Dall'Ara anche in occasione del 3-2 finale.

Malcuit 5 - Bene quando attacca, da matita blu quando si abbassa nella propria area. Puntato da Palacio, che lo supera con l'assist per Orsolini per poi 'sparire' quando lo stesso Palacio serve l'assist per Santander. Spesso non riesce a fermare Dijks.

Verdi 4,5 - Amato dalle parti del Dall'Ara, non apprezzato appieno nei pressi del San Paolo per la prima stagione all'ombra del Vesuvio. Lascia il campo al 63' tra gli applausi dei tifosi di casa, ma stasera ha fatto ben poco per strappare la sufficienza. L'aria di casa, evidentemente, non ha giovato. (Dal 64' Callejon 6 - Dà verve alla manovra azzurra, il suo ingresso in campo - così come quello di Mertens - cambia il volto al Napoli. Dalla sua idea nasce l'assist di Younes per il belga).

Zielinski 6,5 - Schierato al centro con Fabian, non sempre riesce a chiudere i varchi ma risulta tra i migliori in campo. Cresce nella ripresa e solo il palo gli nega la gioia del gol: sarebbe stato il 3-2 per il Napoli.

Fabian 6 - Soffre in copertura vista l'assenza di Koulibaly ma soprattutto quella di Allan, nella ripresa dal suo piede arriva il lancio per Ghoulam.

Insigne 4,5 - La sua conclusione a giro termina di poco alta a metà della prima frazione, poi insegue a vuoto Dzemaili in occasione del 2-0 emiliano dopo aver perso palla. A tratti irritante, chiude il campionato senza acuti. (Dal 63' Mertens 7 - Il suo ingresso in campo rende il Napoli più deciso in attacco, illude con la rete del momentaneo pari ma avanza nella classifica dei goleador 'all-time' degli azzurri. Hamsik è avvisato).

Younes 6,5 - Bene insieme a Ghoulam, non trova lo spazio per colpire ma nel finale serve l'assist per il momentaneo 2-2 di Mertens. (Dall'84' Gaetano sv - Pochi minuti in campo per incidere).

Milik 5 - Il Bologna è la sua vittima preferita - quattro gol contro i rossoblu in carriera - e cerca il gol di testa più volte, commette qualche errore di troppo e la fortuna non è dalla sua parte. Anche lui da rivedere nella serata bolognese.