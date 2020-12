Le pagelle del Napoli - Insigne spunta nel recupero, Zielinski continuo. Male Petagna

Risultato: Napoli – Torino 1-1

56' Izzo (T); 92' Insigne (N)

Meret 6 - Il primo dei due portieri a doversi sporcare i guantoni è lui: Verdi non lo spaventa, Belotti sì ma per sua fortuna va largo. Il Gallo ci riprova nel finale: è attento.

Di Lorenzo 5,5 - Molto sfortunato perché il suo colpo di testa sul cross di Verdi finisce per diventare involontario assist per la strana e vincente volée di Izzo.

Manolas 6 - Il greco è l'unico a non apparire realmente mai in sofferenza nella difesa di Gattuso. Certo, non si distingue neanche troppo ma è una sufficienza abbondante.

Maksimovic 5,5 - Una sua disattenzione iniziale concede il primo tiro in porta della partita al Torino. Scivola spesso, sbagliando anche i tempi d'impostazione più d'una volta.

Hysaj 5 - Fortemente deficitario in fase di spinta, soffre l'intraprendenza di Singo e ha anche il brutto neo di girarsi sul gol di Izzo, non provando nemmeno a contrastare il tiro.

(dal 72' Mario Rui 6 - Venti minuti scarsi più recupero per lui, che presidia la fascia mancina combinando ben meno danni rispetto a chi sostituisce).

Demme 6 - La sua partita dura solo mezz'ora, nella quale offre la solita dose di impegno senza palla, e vince numerosi contrasti. Poi una botta all'osso sacro lo costringe fuori.

(dal 30' Elmas 5 - Comincia a scaldarsi già dopo tre minuti per gli iniziali problemi di Zielinski. Alla mezz'ora deve entrare davvero perché si ferma Demme, ma si scorda di farlo).

Bakayoko 5,5 - Prezioso quando c'è da intercettare la sfera, è però lento nel dare i tempi d'uscita dalla difesa. La flemma del Napoli è provocata pure da lui.

(dal 72' Fabian Ruiz 5,5 - Gattuso sceglie lui per far crescere la qualità del possesso partenopeo, ma non riceve le risposte attese. Sembra entrare quasi svogliato).

Politano 5 - C'è lui e non Lozano, ancora a metà servizio. Non che il contributo dell'ex Sassuolo e Inter sia però da rimarcare: nell'ora abbondante che gioca combina poco o nulla.

(dal 63' Lozano 6 - Non era al meglio, ma Gattuso non si ritrova nelle condizioni di poterci rinunciare del tutto, e lo butta dentro per l'arrembaggio finale. Non incanta, ma meglio di Politano).

Zielinski 6,5 - Fiato sospeso nei primi minuti, ma la paura dell'infortunio rientra ed è anzi tra i più pericolosi con continuità. Riesce ad incidere facendo assist per Insigne.

Insigne 7 - Prestazione insufficiente fino ai minuti di recupero. Spunta in area, ricevendo il pallone da Zielinski che trasforma in oro, con un tiro vellutato all'incrocio.

Petagna 5 - Con gli infortuni di Osimhen e Mertens in contemporanea sta avendo l'occasione della carriera. Stasera non la sfrutta proprio: mai pericoloso, il pallone lo vede poco.

(dal 72' Llorente 5,5 - Il leone basco è la mossa della disperazione di Gattuso, e ovviamente essendo all'esordio stagionale non può avere troppa brillantezza).

Allenatore: Gattuso 5,5 - Se il primo tempo dei suoi è da dimenticare per velocità e pericolosità delle trame proposte, la ripresa paradossalmente comincia in maniera ancora peggiore: il ritmo non cresce, e un Torino difficile da scardinare trova il vantaggio su palla ferma. Le prova tutte, compreso l'inserimento di uno Llorente all'esordio stagionale, ma non trova la carta giusta da un mazzo che, va detto, oggi contava decisamente meno opzioni rispetto al normale. Per sua fortuna ci pensano i due più in forma, Zielinski e Insigne, che confezionano con eleganza e maestria il gol che gli evitano la sconfitta. Nel complesso non una bella prestazione della sua squadra, però.