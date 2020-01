Le pagelle del Napoli - Insigne trascinatore. Demme ciò che serviva

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6 - Attento e sicuro al 62' nel bloccare a terra un tiro di Higuain. Non deve compiere interventi complicati ma nel recupero di fa trovare pronto sulla girata di Higuain mettendo in cassaforte la vittoria del Napoli.

Hysaj 6,5 - Buon primo tempo dell'albanese, che limita al massimo Cristiano Ronaldo. Nella ripresa fa forse ancora meglio e alla fine è uno dei migliori della squadra di Gattuso.

Manolas 6,5 - Attento sia in copertura, dove sfrutta la sua velocità, che sul gioco aereo. Limita al massimo Higuain che non è quasi mai pericoloso. Buona prova del greco.

Di Lorenzo 6,5 - Fa buona guardia insieme al suo compagno di reparto, concedendo pochissimo alla Juve. Bravo sulle palle alte. Anche da centrale sta migliorando, dando sempre il suo contributo.

Mario Rui 6,5 - Sulla corsia sinistra si dà molto da fare, anche in fase di spinta. Attento anche in copertura, specie quando entra Douglas Costa che con la sua velocità ha provato a metterlo in difficoltà.

Fabian 5,5 - Nel primo tempo, per due volte, sbaglia l'ultimo passaggio vanificando delle potenziali occasioni. Non è lucido con la palla tra i piedi e non si fa vedere molto neanche quando il Napoli trova il vantaggio.

Demme 6,5 - Buona prova di sostanza del tedesco, sempre preciso e attento. Uno dei migliori del Napoli fino al momento della sua sostituzione. A Gattuso mancava proprio uno come lui in mediana. (Dal 69' Lobotka 6 - Dà sostanza e freschezza al centrocampo azzurro nel momento chiave della partita).

Zielinski 7 - Prova a sbloccare la gara al 53' con un tiro dal limite che finisce però alto. Dieci minuti più tardi riesce a trovare il gol ribadendo in rete una respinta di Szczesny su tiro di Insigne. (Dall'81' Elmas sv).

Callejon 6 - Corre tanto ma non incide come vorrebbe. Meriterebbe l'insufficienza ma poi pennella il cross per Insigne che porta al raddoppio dei partenopei.

Milik 5,5 - De Ligt e Bonucci gli concedono pochissimo ma lui non ci mette del suo nel cercare la porta con insistenza. (Dal 90' Llorente sv).

Insigne 7,5 - Suo il tiro che porta al gol di Zielinski, con Szczesny sorpreso dalla sua botta da fuori. Per il resto si impegna e corre tanto, confermando il suo buon momento di forma, fino allo splendido gol del 2-0 che di fatto regala il successo al Napoli.