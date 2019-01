Le pagelle del Napoli - Koulibaly risponde coi fatti, la scelta Ospina paga

Risultato finale: Milan 0, Napoli 0.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospina 7 - La parata di puro istinto su Musacchio, a conti fatti, vale un punto. Una certezza per questo Napoli, la scelta di Ancelotti è ampiamente premiata.

Malcuit 6,5 - Spinge con accortezza, ma in fase difensiva un paio di sue diagonali sono fondamentali. Assolutamente decisiva la sua deviazione su Kessie.

Albiol 6 - Ha vita relativamente facile contro Cutrone, che lo mette in difficoltà solo allargandosi. Quando entra Piatek, la musica cambia.

Koulibaly 7 - Leggasi la pagella di Romagnoli. Leader, in campo, non in pubbliche relazioni. Qualcuno aveva invocato una fascia di capitano per dare un messaggio: ne dà tantissimi, seppur di tipo diverso, con la sua prova impeccabile.

Mario Rui 6,5 - Spinge tanto e soffre poco: il portoghese non ha paura di Suso e dà grande spinta sulla corsia mancina. Non gradisce il cambio e lo dà a vedere. Dal 71' Ghoulam sv.

Callejon 6,5 - Il tiro più pericoloso degli azzurri rimane il suo, dopo cinque minuti. Tanta quantità ma anche qualità nella sua gara.

Fabian Ruiz 6 - Regista a tutto campo per il Napoli, ogni azione parte dai suoi piedi. Un paio di palloni persi di troppo gli costano mezzo voto e il rosso, fiscale, appare una punizione oltremodo esagerata.

Zielinski 6,5 - Sacrificato nel ruolo di unico vero centrocampista deputato alla fase difensiva, dimostra di sapersi adattare anche a questo ruolo. Rischia anche di trovare il jolly con la conclusione dalla distanza.

Insigne 5,5 - Inizia forte, si spegne col passare del tempo. Non brilla nella ripresa e quando il Napoli si divora un contropiede 5 vs 2 non la prende bene.

Mertens 5,5 - Si vede pochissimo: dal poco feeling con Milik ai movimenti scolastitici, oggi c'è tanto da rivedere. Dall'80' Verdi sv.

Milik 6 - Almeno ci prova. Dopo un primo tempo di nulla, nel secondo è lui a suonare la carica con un buon tentativo. Oggi niente punizioni dal limite, peccato.