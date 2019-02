Le pagelle del Napoli - L'attacco sbaglia tutto. Allan solito mastino

Fiorentina-Napoli 0-0

Meret 6 - Poco impegnato dagli attaccanti viola. Qualcosa da rivedere sui rinvii, ma nulla di grave.

Hysaj 6,5 - Dalla sua parte non si passa. Biraghi arriva pochissimo al cross, Muriel impatta spesso sull'ex Empoli.

Maksimovic 6 - In crescita, non si fa mettere in difficoltà dai veloci attaccanti viola.

Koulibaly 6,5 - Il solito muro in difesa. Chiedere a Chiesa e Muriel per maggiori conferme. Ci mette il fisico, gioca d'anticipo e di testa le prende tutte.

Mario Rui S.V(Dal 5' Ghoulam 6 - Entra a freddo dopo l'infortunio di Mario Rui, gara tutto sommato positiva con poche sbavature.)

Callejon 6,5 - Ha sui piedi una bella palla gol, ma non trova lo specchio con Lafont battuto. Fra tutte le occasioni sbagliate del Napoli era sicuramente la più difficile. Sforna assist su assist, ma i compagni di reparto non ne approfittano.

Allan 7 - Un mastino a tutto campo. In incubo per i portatori di palla viola. Un giocatore che ogni allenatore vorrebbe nella sua squadra.

Ruiz 5,5 - Prova la conclusione dal limite solo una volta e per poco non trova il gol. Per il resto pochi sussulti.

Zielinski 6 - Sfiora la rete ad inizio ripresa ma trova la grande risposta di Lafont. Aiuta in fase di non possesso mettendo il fisico quando serve.

Mertens 4,5 - Nel primo tempo sbaglia clamorosamente due volte calciando in faccia a Lafont. Quasi due azioni in fotocopia con lo stesso esito. (Dal 62' Milik 5,5 - Più pericoloso rispetto al belga, ma anche lui nel finale si divora una colossale palla gol).

Insigne 5,5 - Si divora una colossale occasione dopo una manciata di minuti. Rispetto a Mertens almeno prova ad essere utile in versione assist-man. (Dal 77' Verdi S.V)