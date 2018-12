Le pagelle del Napoli - La decide Raul Albiol. Ma il migliore è Meret

© foto di Insidefoto/Image Sport

Risultato finale: Napoli-SPAL 1-0

Meret 7.5 - Dopo un primo tempo da spettatore non pagante, nella ripresa salva i tre punti: dopo un paio di buone parate in presa bassa sale in cattedra e nel finale con due autentici miracoli consegna al Napoli la 13esima vittoria in 17 gare di campionato.

Hysaj 6 - Prestazione accorta in fase difensiva. Nella ripresa, aumenta la sua pressione anche in fase offensiva.

Koulibaly 6.5 - Solita perfetta prestazione difensiva, evidenziata anche dai cori di un San Paolo che l'ha ormai eletto idolo della tifoseria. E non manca di rimarcarlo dopo ogni chiusura perfezionata dal centrale senegalese.

Raul Albiol 7 - Il suo colpo di testa arriva nel momento decisivo del match, quando il Napoli non riesce a sfondare e la SPAL sembra aver preso le misure. Uno stacco vincente che permette al Napoli di affrontare la ripresa con tutt'altra serenità.

Ghoulam 6 - Gioca quasi stabilmente sulla linea dei centrocampisti, ma dopo un buon primo tempo arresta la sua spinta offensiva. Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Dal 79esimo Luperto s.v.

Callejon 6 - Altra prestazione di grande generosità. Nella ripresa ha avuto una buona occasione per chiudere il match, ma s'è confermato al San Paolo il suo scarso feeling con il gol in questa stagione.

Rog 6.5 - Buona prestazione in fase di contenimento, con interventi che a volte vanno anche oltre il regolamentare. Non è Allan, ma oggi il croato ha dato il suo contributo senza sfigurare. Dal 66esimo Fabian Ruiz 6 - Ingresso che non cambia il corso del match.

Hamsik 6 - Nessun errore evidente, ma non trascina la squadra come dovrebbe e potrebbe. Prestazione sufficiente.

Zielinski 6 - Con Ghoulam in costante proiezione offensiva, più che da esterno sinistro nel 4-4-2 disegnato da Ancelotti agisce da mezzala. Una posizione più nel vivo del gioco che gli permette di innescare con più frequenza gli attaccanti del Napoli. Cala dal 40esimo in poi e nella ripresa è molto più impreciso.

Insigne 6 - E' sempre nel vivo del gioco offensivo, ma non riesce mai nella giocata risolutiva. Più impreciso del solito.

Mertens 6.5 - Con i suoi guizzi costruisce le occasioni offensive del Napoli più pericolose. Da un suo calcio d'angolo, nasce il gol di Raul Albiol che sblocca la partita. All'81esimo però commette l'errore di non segnare a porta vuota, un gol che permetterebbe ai padroni di casa di vivere il finale con maggiore tranquillità. Dall84esimo Diawara s.v.