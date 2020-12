Le pagelle del Napoli - La svolta con turbo-Lozano e Petagna. Merito ai cambi di Gattuso

Risultato finale: Napoli - Sampdoria 2-1

20' Jankto (S); 53' Lozano (N); 68' Petagna (N)

Meret 6 - Un'incertezza iniziale, ininfluente, poi deve arrendersi al bolide ravvicinato di Jankto, sul quale non poteva nulla.

Di Lorenzo 5 - Jankto ringrazia per lo spazio concesso in corsia, e si invola verso la rete. Nel finale viene anche ammonito: brutta prestazione.

Manolas 6 - Pomeriggio non troppo intenso per il greco: la Sampdoria attacca poco, dalle sue parti non si passa. Tagliato fuori sul vantaggio blucerchiato.

Koulibaly 6 - Un brivido in avvio, ma poi la prestazione del centrale senegalese rimane sempre solida. Una sufficienza piuttosto ampia.

Ghoulam 5,5 - Sulla fascia sinistra lascia qualche varco di troppo da attaccare: per sua fortuna la Sampdoria non è precisissima in un paio di frangenti.

(dal 59' Mario Rui 6 - Non che abbia modo di spingere granché, sicuramente però da quando entra le iniziative doriane sulla fascia si riducono).

Fabian Ruiz 5,5 - Nel primo tempo la squadra di Gattuso fatica ad alzare il ritmo, e il suo passo cadenzato di oggi non aiuta. Sbaglia poco ma non incide, fuori all'intervallo.

(dal 46' Petagna 7 - Serve peso e più concretezza là davanti: Gattuso lo butta dentro alla ripresa, lui ringrazia e coglie l'occasione, impattando di testa il gol-vittoria).

Demme 5,5 - Se da un lato è sempre prezioso per l'aggressività senza palla, dall'altro pasticcia troppo in fase di possesso. Beffato da Verre sullo 0-1.

(dal 59' Bakayoko 5,5 - Non è un subentro indimenticabile, il suo. Corre a giri bassi, perdendo qualche pallone in maniera fin troppo banale).

Politano 5 - Combina veramente poco o nulla nei quarantacinque minuti che gli concede Gattuso. In difficoltà persino nei controlli, non rientra per la ripresa.

(dal 46' Lozano 8 - Ci mette poco a ripagare Gattuso della mossa, incidendo in tempo zero: gol del pari al 53', sette minuti dopo è il palo a fermarlo. Quindi l'assist per Petagna: il turbo-messicano ha svoltato).

Zielinski 6 - Primo a provare a spezzare la monotonia della manovra napoletana, ma le sue conclusioni non riescono a far male ad Audero. Arretrato all'intervallo, prima di uscire.

(dal 77' Lobotka s.v.)

Insigne 6,5 - Giocate spettacolari non se ne vedono, ma la caparbietà con cui va a recuperare la palla dai piedi di Candreva per il pari di Lozano è da capitano vero.

Mertens 6,5 - Dopo una prima frazione di gioco in cui non riesce a fare né da riferimento né da creatore di varchi, viene arretrato dall'ingresso di Petagna e fa l'assist dell'1-1.

Allenatore: Gattuso 7 - Il Napoli prova ad aggredire la Samp dalle prime battute, ma tempo venti minuti e si ritrova ferito, ed in svantaggio. La reazione fatica ad arrivare, ed è quindi lui a tentare di indurla con i cambi: fuori Politano e Fabian Ruiz, dentro Lozano e Petagna già al riavvio delle danze. Viene ripagato subito della scelta: Lozano sigla l'1-1, poi sbatte sul palo e va a servire l'assist vincente per il gol del sorpasso, proprio dell'altro subentrato Petagna. Da lì gli avversari escono dalla partita, permettendogli di raccogliere i tre punti in palio, ed anche i meriti da attribuirgli per essere riuscito, nel concreto e da subito, a rovesciare le sorti di un pomeriggio che sembrava ben più grigio, dalle premesse.