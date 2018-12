Le pagelle del Napoli - La svolta con Mertens. Ma a deciderla è Milik

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Risultato finale: Cagliari-Napoli 0-1

Ospina 6.5 - Attento e sicuro sulle palle alte, al 43esimo a tu per tu con Farias si rende protagonista di un intervento prodigioso: l'attaccante del Cagliari sul cross di João Pedro era in posizione irregolare, ma il portiere colombiano ci aveva comunque messo una pezza.

Malcuit 6 - Più attento del solito in fase difensiva, più timido del solito in quella offensiva. Prestazione sufficiente, senza acuti né errori. Dall'80esimo Callejon s.v.

Maksimovic 6.5 - Bene anche da centrale di difesa, quello che poi è il suo ruolo naturale. Nemmeno la botta subita nel primo tempo condiziona una prestazione senza sbavature in fase difensiva.

Koulibaly 6.5 - Per la prima volta capitano del Napoli, è il leader anche emotivo di una squadra che sta facendo di tutto per restare in scia della Juventus. E oggi ha conquistato la vittoria quando lo 0-0 sembrava già scritto.

Ghoulam 6 - Non è ancora al 100% e si vede. Concede in fase difensiva e quando Zielinski non lo supporta va in difficoltà. Nella ripresa, direttamente da calcio d'angolo, va vicino al gol ma Cragno è bravo a smanacciare.

Ounas 6 - E' in palla, tra i più in forma del Napoli. Commette però qualche errore di troppo di gioventù: spesso e volentieri preferisce la giocata individuale a quella corale, un atteggiamento che non paga. Dal 71esimo Insigne 6.5 - Anche il suo ingresso contribuisce a rendere l'attacco del Napoli più pericoloso nella parte finale di match.

Allan 6 - Grande lucidità in fase difensiva, anche se quest'oggi ha patito più del solito l'esuberanza dei centrocampisti avversari.

Diawara 5.5 - Troppo timido e poco nel vivo del gioco. Non riesce a essere propositivo in fase di costruzione a Ancelotti, quando deve inserire un altro attaccante per provare a sbloccare il match, non a caso ha richiamato in panchina proprio l'ex Bologna. Che non l'ha presa benissimo. Dal 62esimo Mertens 7 - Il suo ingresso dà la svolta al match. Il Napoli col belga è molto più pericoloso ed è proprio l'ex PSV a guadagnare la punizione che permette a Milik di sbloccare il match.

Zielinski 6 - Tra i migliori a inizio secondo tempo dopo un primo tempo da spettatore, si avvicina alle due punte per propiziare un paio di occasioni molto pericolose. Quando può occuparsi quasi esclusivamente della fase offensiva emergono tutte le sue qualità.

Fabian Ruiz 6.5 - Viene schierato come seconda punta e nel primo tempo sembra quasi dover sperimentare il nuovo ruolo. Gli servono 45 minuti prima di mettere in scena una ripresa di ben altro tenore: i suoi due guizzi dopo una manciata di secondi danno il là a un assalto che è andato avanti per tutta la ripresa e ha portato al gol di Milik al 91esimo.

Milik 8 - L'uomo della partita. Dall'esaltazione per il gol di Bergamo alle critiche di Liverpool, passando per la doppietta col Frosinone: dopo 15 giorni dai sapori contrastanti, due settimane di elogi e critiche, il bomber polacco ha risolto un'altra partita con una perla direttamente da calcio piazzato. Un gol arrivato al 91esimo dopo averci provato più e più volte nel secondo tempo.