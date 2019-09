Le pagelle del Napoli - Llorente show, goleador e trascinatore

© foto di Insidefoto/Image Sport

Risultato finale: Lecce-Napoli 1-4

Ospina 5 - Ingenuità clamorosa in occasione del rigore concesso al Lecce. Dopo un ottimo intervento, decide di inseguire il pallone e si scaraventa sulle gambe di Farias.

Malcuit 6 - Partita in costante proiezione offensiva: buon passo, ma non sempre preciso al momento del cross.

Maksimovic 6.5 - Segue le indicazioni di Koulibaly per disputare una gara difensivamente ordinata.

Koulibaly 6.5 - Pomeriggio complicato per gli attaccanti del Lecce: avere la meglio di Kalidou nell'uno contro uno era pressoché impossibile.

Ghoulam 6 - Prestazione di discreta generosità, ma in questo momento non garantisce le stesse certezze di Mario Rui. Nel primo tempo attacca con continuità, anche se non è sempre preciso. Nella ripresa cala e il Lecce attacca soprattutto sulla sua corsia.

Fabian Ruiz 7 - In un ruolo inedito non sfigura: non assicura lo stesso passo di Callejon, ma quando può azionare il suo sinistro è sempre da ammirare: rivedere l'azione dello 0-3 per credere.

Elmas 6.5 - Prestazione di grande temperamento. Riesce ad arginare Mancosu e Falco e lascia a Zielinski la licenza di offendere. Dal 74esimo Callejon 6 - Entra per dare tranquillità e ordine alla squadra nel momento di maggiore difficoltà.

Zielinski 5.5 - Discontinuo, non sempre presente nella partita e non sempre preciso.

Insigne 6.5 - In una partita in cui il Napoli, per larghi tratti, è in controllo del match può attaccare con costanza l'area avversaria e quindi creare problemi, soprattutto a Rispoli. Tra i migliori del primo tempo, cala nella ripresa.

Milik 6 - Ha rotto il ghiaccio, ma la prestazione quest'oggi al Via del Mare è stata tutt'altro che indimenticabile. Partita utile per mettere minuti nelle gambe. Dal 73esimo Lozano 6 - Entra bene in partita e nel finale sfiora anche il gol.

Llorente 7.5 - Sblocca la partita arrivando per primo su una palla sporca in area, conquista il rigore del raddoppio inducendo Tachtsidis al fallo, giganteggia costantemente sulle palle alte e chiude il match con la rete del definitivamente 1-4. Dall'87esimo Luperto s.v.