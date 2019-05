Le pagelle del Napoli - Meglio con Milik. Insigne? Lo salva il penalty

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Napoli-Cagliari 2-1

Meret 6 - Poco impegnato dagli attaccanti del Cagliari, non ha colpe sul gol realizzato da Pavoletti.

Hysaj 5.5 - In ritardo sul gol che sblocca la partita, non sta attraversando il momento migliore della stagione.

Raul Albiol 6 - Discreto il ritorno in campo dal primo minuto dopo tre mesi. Non può essere al 100%, ma la sua presenza al fianco di Koulibaly è fondamentale.

Koulibaly 6 - Nel primo tempo sfiora l'appuntamento con il gol per un soffio. Sul gol dello 0-1, bravi Barella e Pavoletti a muoversi coi tempi giusti.

Ghoulam 6.5 - In costante crescita durante la partita, dopo un primo tempo anonimo sale di livello e nella ripresa fornisce a Mertens il pallone per il pareggio.

Verdi 5 - Sottotono in fase offensiva. Col Cagliari rintanato nella sua trequarti, avrebbe l'opportunità di mettersi in mostra sfruttando la sua tecnica, ma non è mai pericoloso. Dal 61esimo Callejon 6 - Meno forma, più sostanza. Per suonare la carica nel momento decisivo della partita.

Allan 5 - Continua a faticare, continua a non essere al 100%. Sempre lo stesso da qualche mese a questa parte e non è certo la sua versione migliore. Dal 61esimo Fabian Ruiz 6 - Ancelotti lo inserisce nel momento giusto, quando il Napoli deve solo pensare a costruire azioni e ad attaccare.

Zielinski 6 - E' tra i protagonisti dell'assalto finale dopo un'ora a intermittenza.

Younes 6 - Tra i più costanti tra le fila azzurre. Senza strafare, ma sempre nel vivo del gioco fino al momento della sostituzione. Dal 65esimo Milik 6.5 - Il suo ingresso è determinante. Anche se non segna, dà all'attacco partenopeo tutt'altro peso.

Insigne 6 - Anonimo. Dopo una settimana in cui s'è parlato sempre e solo di lui, dell'incontro chiarificatore con tecnico e società, è stato protagonista di una gara inconcludente. Poi però nel finale è stato bravo a trasformare il rigore e a realizzare dal dischetto il gol del 2-1.

Mertens 6.5 - Meglio dal 65esimo in poi, con Milik in campo: ha più spazi a disposizione e trovare il gol del pareggio a cinque minuti dalla fine del tempo regolamentare.