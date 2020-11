Le pagelle del Napoli - Meret senza voto, Insigne è una spina nel fianco

NAPOLI-ROMA 4-0

Meret s.v. - Serata da spettatore non pagante.

Di Lorenzo 6,5 - Fa buona guardia sulla sua fascia, anche se Spinazzola è un cliente scomodo e qualche volta può dare qualche grattacapo offensivo.

Manolas 7 - Solita grande velocità, ma stasera Dzeko era tutt'altro che difficile da fermare. Sulle palle alte è difficilmente superabile.

Koulibaly 6,5 - Non è straripante, ma ha senso della posizione e non si scompone praticamente mai.

Mario Rui 6,5 - Karsdorp non affonda più di tanto, lui non ha difficoltà a presidiare la sua fascia.

Fabian Ruiz 7 - Entra come una lama nel burro quando serve, fa gol, crea e trova gli equilibri in mezzo. Ottima prova

Demme 6,5 - Lavoro oscuro, non si vede ma si sente nell'economia di un equilibrio che dev'essere ricercato con l'assenza di Bakayoko (dall'84' Lobotka).

Lozano 6,5 - Parte a razzo, viene rimbrottato dai compagni perché in un paio di circostanze dovrebbe passare il pallone a qualcuno meglio posizionato, è comuque vivo (dal 67' Politano 6,5 - Entra quando la partita è già ampiamente incanalata, segna il poker con una discesa libera che manco uno sciatore).

Zielinski 6,5 - Di rientro dopo il Covid, fa molto bene. Gli mancherebbe solo il gol, ma dà grande apporto al centrocampo (dal 78' Elmas s.v.).

Insigne 7,5 - Bagna la prima partita post Maradona con una punizione perfetta, poi concede l'assist a Fabian Ruiz. Una spina nel fianco per la retroguardia giallorossa

Mertens 7 - Qualche spunto vivace qui e lì, cercando sempre di impressionare fra le linee. Poi Mirante gli regala il gol del 3-0 e lui non può proprio sbagliare (dall'83' Petagna s.v.).

Gattuso 7 - Senza Osimhen non ha nessuno che va in profondità, ma con la difesa della Roma non ne ha più di tanto bisogno. Il suo Napoli si rilancia verso le zone nobili.