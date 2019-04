Le pagelle del Napoli - Mertens come Cavani, Karnezis risponde presente

© foto di www.imagephotoagency.it

Karnezis 6,5 - Mossa a sorpresa di Ancelotti. Il portiere greco ripaga la fiducia con una buona prova: diversi interventi decisivi, non può nulla sul tiro di Lazovic.

Hysaj 6 - Funziona l'asse con Callejon, che sfrutta il lavoro del terzino albanese. In fase di copertura è sempre attento. (Dall'87' Ounas s.v.).

Maksimovic 6 - Tiene a bada come può gli attaccanti del Genoa, che danno filo da torcere al Napoli anche in inferiorità numerica.

Koulibaly 6 - Kouamé è un cliente difficile e mette in difficoltà il colosso senegalese. Nel finale si sgancia in proiezione offensiva e rischia di far saltare il banco.

Ghoulam 5,5 - Non è ancora brillantissimo e soffre un po' la catena di destra del Genoa, che attacca con pericolosità e crea diversi grattacapi alla difesa. (Dal 76' Mario Rui s.v.).

Callejon 6 - È presente in tutte le azioni offensive della sua squadra. Ha la grande occasione per raddoppiare poco prima del pareggio di Lazovic, ma Radu è attento.

Allan 5,5 - Non è brillante come ci ha spesso abituati, soffre la pressione dei centrocampisti avversari. Rimedia un giallo nel primo tempo, viene sostituito da Insigne a metà ripresa. (Dal 67' Insigne 5,5 - Il suo rientro in campo è accolto da un'ovazione del pubblico. Non incide, ma lancia buoni segnali in vista dell'Arsenal).

Fabian Ruiz 5,5 - Meno spigliato rispetto alle ultime uscite, gli manca il guizzo decisivo e in generale non riesce a prendere in mano le redini del centrocampo.

Zielinski 6,5 - Quando si accende sono dolori per la difesa del Genoa. Serve a Mertens l'assist per il gol dell'illusorio vantaggio partenopeo.

Milik 5,5 - Un paio di colpi di testa pericolosi, ma su di lui fanno buona guardia i centrali difensivi del Grifone. Colpisce anche una traversa all'inizio del match.

Mertens 6,5 - Ancora a segno, un gol che gli permette di raggiungere Cavani a quota 104, al quarto posto tra i marcatori di sempre del Napoli. Ciro è in forma ed è una grande notizia per Ancelotti.