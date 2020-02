vedi letture

Le pagelle del Napoli - Mertens da cineteca, è la squadra che vuole Gattuso

Risultato finale: Napoli-Barcellona 1-1

Ospina 6.5 - La difesa si fida di lui e il fatto che sia sempre nel vivo del gioco spiega perché, in questo Napoli, è lui il titolare e non Meret.

Di Lorenzo 6.5 - Non butta mai la sfera, conferma grande personalità e accetta l'uno contro uno senza sfigurare. Sul gol del pareggio, sale con un attimo di ritardo e permette a Semedo di essere in gioco sull'imbucata di Busquets.

Manolas 6.5 - Il meno presente in fase di costruzione, il più importante quando ci sono le accelerazioni di Messi da bloccare. Sul gol di Griezmann il francese gli sfila via ma è difficile imputargli delle colpe: l'azione è da manuale.

Maksimovic 6.5 - Disciplinato, lucido e ordinato. Disputa una buona prova al centro della difesa: la gioca sempre e sbaglia pochissimo.

Mario Rui 6.5 - Prestazione di grande sacrificio. Sul gol dell'1-1 si ritrova senza il raddoppio di Insigne e viene infilato da Semedo.

Fabian Ruiz 6.5 - Pronti via ed è subito nel vivo del gioco. E' il giocatore più tecnico in mezzo al campo, quello a cui affidarsi quando c'è da saltare la linea di pressing. Parte molto bene, cala alla distanza.

Demme 6.5 - Se il gioco non riparte dai terzini arriva sui suoi piedi. E Demme, pur senza strafare, fa sempre la cosa giusta. Dal 79esimo Allan s.v.

Zielinski 7 - Tra i migliori, è lui a costruire il gol di Mertens recuperando palla nella trequarti avversaria e servendo il belga coi tempi giusti una volta arrivato al limite dell'area. In fase di non possesso, non perde mai la posizione.

Callejon 6 - Dà un aiuto fondamentale a Di Lorenzo in fase di non possesso. Ma dopo l'1-1 sui suoi piedi arriva l'occasione più importante e non la tramuta in gol, sparando la sfera sul portiere a tu per tu con ter Stegen. Dal 75esimo Politano s.v.

Mertens 7.5 - Una magia per raggiungere Hamsik, uno splendido destro a giro per spostare l'equilibrio. La prima punta perfetta per il gioco di Gattuso, che purtroppo a inizio ripresa deve uscire per un brutto intervento di Busquets. Dal 54esimo Milik 6 - Con lui il gioco cambia, soprattutto in fase di non possesso. Fa quel che può e serve anche una bella palla a Callejon, che lo spagnolo non sfrutta.

Insigne 7 - Gioca da capitano, non difetta in personalità. Si sacrifica per aiutare Mario Rui e tenta la giocata quando, nella ripresa, le squadre perdono per qualche secondo le misure. Al 61esimo va via benissimo a due avversari, ma non riesce a battere il portiere.