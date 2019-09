Le pagelle del Napoli - Mertens e Llorente sfortunati, Kou perde la testa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Napoli-Cagliari 0-1 (87' Castro)

Meret 6 - Spettatore non pagante nel primo tempo, incolpevole in occasione del gol partita firmato da Castro.

Di Lorenzo 6 - La consueta spinta sulla fascia destra e diagonali perfette in fase difensiva (decisiva quella su Simeone in avvio di gara). Confeziona un cioccolatino per Mertens, a cui solo il palo può dire di no. Quando Castro segna, si ritrova tra due avversari, ma è tutto il Napoli a non essere messo bene in quella circostanza.

Manolas 6 - Guida per un tempo la difesa del Napoli con esperienza e personalità, poi entra Koulibaly e lui lo affianca alla perfezione. Almeno fino al sigillo di Castro, completamente abbandonato dalla retroguardia azzurra in mezzo all'area.

Maksimovic 6 - Quasi insuperabile sui palloni alti durante i primi 45 minuti, deve arrendersi nell’intervallo a causa di un trauma contusivo alla coscia (Dal 46’ Koulibaly 5,5 - Mette subito le cose in chiaro con Joao Pedro, poi va vicino all’1-0 con un gran colpo di testa. Nel finale, però, esagera con le proteste e si fa cacciare anzitempo dopo il gol di Castro).

Mario Rui 6 - Non si risparmia mai, spingendosi spesso fino all’area avversaria, ma riuscendo comunque a garantire la giusta copertura in fase difensiva.

Callejon 5,5 - Oggi non brilla. Parte molto largo e avanzato, poi nel secondo tempo si accentra sbagliando qualcosa senza incidere sulle sorti del match.

Allan 5,5 - Una piovra in mezzo al campo, garanzia di quantità e anche di qualità nel far ripartire le azioni del Napoli. Questo nel primo tempo, perché nella ripresa fa un passo indietro con qualche pallone perso di troppo.

Zielinski 6 - Idee chiare e grande affiatamento coi compagni, cerca gloria due volte col sinistro, anche se stavolta manca l’illusione capace di estrarre il coniglio dal cilindro.

Insigne 5,5 - Strappa inizialmente applausi con più di una giocata, ma nel finale di primo tempo spreca sotto porta l’occasione dell’1-0 e nella ripresa perde progressivamente protagonismo fino alla sostituzione (Dal 73’ Milik 5,5 - Entra in campo nell’assedio finale dei partenopei, ma – a differenza di Llorente – non riesce a pungere o quantomeno a dare la parvenza di poterlo fare).

Mertens 6,5 - Illuminante la sua imbeccata in profondità per Insigne a fine primo tempo, ha il piede caldissimo e nella ripresa solamente due pali esterni gli negano la gioia del gol. Il migliore del Napoli.

Lozano 5 - Nel primo tempo si muove molto, finendo però per abbassarsi eccessivamente sulla linea di centrocampo. Così, al momento della sua sostituzione nella ripresa, di lui si ricorda solo un tiro murato dalla difesa avversaria (Dal 65’ Llorente 6 - Il fattore Llorente sembra la carta giusta per permettere ad Ancelotti di sbloccare una partita complicatissima, ma la Dea bendata stavolta non aiuta lo spagnolo: almeno tre tentativi sotto porta, sfumati di un niente).