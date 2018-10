Le pagelle del Napoli - Mertens entra e segna. I terzini non incidono

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospina 6 - Non può nulla sulla conclusione ravvicinata di El Shaarawy, non corre particolari rischi per il resto del match.

Hysaj 5,5 - El Shaarawy è ispirato e gli crea qualche problema. In difesa limita i danni, ma davanti non si vede mai. (Dal 70' Malcuit 6 - Con lui il Napoli è più aggressivo sulla corsia mancina, costringendo El Shaarawy a un lavoro di sola copertura).

Albiol 6 - Il suo salvataggio su Dzeko nel finale di primo tempo è decisivo. Prestazione senza grosse sbavature.

Koulibaly 5,5 - Una sua uscita a vuoto permette ad El Shaarawy di trovarsi tutto solo a centro area in occasione della rete che sblocca la sfida.

Mario Rui 5,5 - Under nel primo tempo gli va via in un paio di occasioni. Va meglio quando si presenta al cross, ma sbaglia alcuni appoggi semplici.

Callejon 6,5 - Sfiora la rete in un paio di circostanze, ma è sempre presente in area di rigore.

Allan 6 - Solito lavoro in fase difensiva, un po' meno lucido quando deve impostare.

Hamsik 6 - Nel giorno in cui raggiunge Bruscolotti come recordman di presenze con la maglia del Napoli, il capitano cerca insistentemente il gol, ma trova sulla sua strada un grande Olsen. (Dal 75' Zielinski 5,5 - Non riesce a dare la scossa che Ancelotti si attende).

Fabian Ruiz 6,5 - Pronti-via e manda tutti giù per terra con una giocata da slalomista puro. Crescita costante e Ancelotti giustamente lo sta premiando.

Insigne 6 - Meno preciso del solito in fase conclusiva, ma ha il merito di tenere in campo un pallone difficile e servire il cross vincente per la rete del pareggio.

Milik 6 - Le occasioni non gli mancano, ma a volte è impreciso e in altre occasioni trova sulla sua strada un ottimo Olsen. (Dal 56' Mertens 7 - Gol fondamentale per evitare una sconfitta casalinga che sarebbe stata immeritata. Non ha molti palloni giocabili ma è il solito rapace d'area di rigore).