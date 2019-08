Le pagelle del Napoli - Mertens fa la differenza. Insigne carica da capitano

© foto di Federico De Luca 2019

Meret 5,5 - Poco impegnato nel primo tempo, subisce gol spiazzato da Pulgar su rigore. Nella ripresa subisce gol da Milenkovic e non pare essere perfetto nell'intervento.

Di Lorenzo 6 - Dalla sua parte ha il cliente più complicato, ovvero Chiesa, però non demerita nonostante le sterzate della stella viola. L'esordio in campionato col Napoli è positivo.

Koulibaly 6 - Solità solidità al centro della difesa, ogni tanto prova a salire ma senza grandi fortune.

Manolas 6 - Soffre più del compagno di reparto pur non commettendo errori grossolani pare comunque più impreciso del solito.

Mario Rui 5,5 - Soffre e non poco il giovanissimo Sottil, anche in avanti non dà una grande mano. Nella ripresa Ancelotti decide di cambiarlo perché non pare lucidissimo. (Dal 25' Ghoulam 6 - Aiuta i compagni in attacco a dare il via ai contropiedi, in difesa non deve fare moltissimo).

Ruiz 6 - Nel primo tempo sbanda come tutta la squadra in mezzo al campo ma nella ripresa riprende da dove aveva terminato l'anno scorso. La sufficienza la merita senza dubbio.

Allan 5,5 - Nervosissimo fin dalle prime battute non riesce a dare sostanza al centrocampo dove rimbalza spesso tra i mediani viola. Esce nella ripresa sul 4-3. (Dal 25' Elmas 6 - Entra e dà una mano con corsa e qualità. Avrà lo spazio che si merita).

Zielinski 6,5 - Non brilla come in altre occasioni ma a centrocampo la sua qualità serve eccome, soprattutto nei rocamboleschi cambi di fronte che favoriscono il Napoli e garantiscono i tre punti.

Mertens 7,5 - Segna un gol, si conquista un rigore da furbo e concede colpi di classe. Quando vede viola, diventa imprendibile o quasi. Non fa rimpiangere l'assenza di una punta di peso. (Dal 39' Hysaj 5 - Rischia clamorosamente il fallo da rigore su Ribery. Poteva costare il pari).

Insigne 7,5 - Nel primo tempo pare un po' perso in avanti e Lirola gli prende bene le distanze. Poi segna il gol su rigore e suona la carica da buon capitano. Segna un altro gol oltre ad offrire un bellissimo assist a Callejon. Inizia benissimo la stagione e manda un messaggio chiaro alla Juventus.

Callejon 7 - Il suo marchio di fabbrica è il gol a incrociare e stasera dimostra di non essersi scordato come si fa. Grande partita anche se le proteste...