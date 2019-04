Le pagelle del Napoli - Mertens scommessa persa. Zielinski, cosa fai?

Fonte: Dal nostro inviato a Londra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Arsenal-Napoli 2-0

Meret 6.5 - Ha il merito di far finire la partita 'solo' 2-0, almeno tre gli interventi decisivi nella ripresa che hanno evitato di concludere il match con un ko ancora più largo.

Hysaj 5.5 - Timoroso in avvio, prova a riprendersi col passare dei minuti ma quando l'Arsenal sulla sua corsia attacca con due calciatori sono dolori.

Maksimovic 5.5 - Ci capisce poco quando l'Arsenal alza il ritmo della manovra offensiva. Non è l'unico, è il leitmotiv per tutta la linea difensiva.

Koulibaly 5.5 - Questa volta non basta nemmeno lui, gigante in balia di un attacco dell'Arsenal che è troppo forte e veloce per esser fermato dal solo colosso senegalese.

Mario Rui 5 - Il gol del vantaggio dell'Arsenal nasce da un suo errore in uscita: non era il primo della partita, non sarà l'ultimo.

Callejon 6.5 - Tra i migliori del Napoli, per corsa sacrificio e dedizione. Allo scadere del primo tempo consegna tra i piedi di Insigne un palla perfetta, che il capitano sfrutta nel modo peggiore possibile.

Allan 6 - Come tutta la squadra, nei primi 40 minuti viene sovrastato dai ritmi asfissianti dei padroni di casa. Nella ripresa, regge meglio il confronto.

Fabian Ruiz 5 - Dopo 24 minuti commette un errore che poche altre volte ha commesso con la maglia del Napoli: perde una palla delittuosa nella sua trequarti e permette a Torreira di realizzare il 2-0. Dall'83esimo Ounas s.v.

Zielinski 4.5 - L'errore al 72esimo è clamoroso: sull'assist di Insigne, tutto solo in area, decide di chiudere col destro invece di concludere con un facile tap-in di sinistro. E spedisce il pallone sopra la traversa.

Insigne 5.5 - A fine primo tempo s'è divorato un gol che avrebbe potuto dare alla ripresa, e al discorso qualificazione, tutt'altro sapore. Si riscatta parzialmente nella ripresa, con un assist al bacio per Zielinski. Che però si divora un palla gol ancor più clamorosa. Dall'82esimo Younes s.v.

Mertens 5 - La scommessa di Ancelotti per questa partita s'è rivelata scommessa perdente. In teoria, doveva essere il calciatore in grado di far saltare gli schemi difensivi dell'Arsenal in ripartenza. In pratica, non c'è mai riuscito. Dal 65esimo Milik 5.5 - Non riesce a cambiare il volto dell'attacco del Napoli.