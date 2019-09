Le pagelle del Napoli - Mertens, sono 4 in 6 gare. Ospina incerto sul gol

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Risultato finale: Napoli-Brescia 2-1

Ospina 5.5 - Sul gol di Balotelli, si muove con qualche attimo di ritardo e permette al numero 45 del Brescia di trafiggerlo con un colpo di testa.

Di Lorenzo 6.5 - Prosegue il processo di crescita dell'ex Empoli, che oggi s'è messo in evidenza soprattutto per l'attenta prestazione in fase difensiva. Nel finale, per emergenza, gioca da centrale e supera la prova.

Manolas 7 - Un'arma in più sui calci piazzati a favore e quest'oggi l'ha confermato. Prima un gol annullato per un tocco col braccio (che gli è costato anche un giallo), poi un gol regolare per rientrare negli spogliatoi sul 2-0. Dal 66esimo Luperto 6 - Non era facile affrontare l'ultimo quarto di gara in un'inedita coppia con Di Lorenzo, ma ne esce bene.

Maksimovic 6 - Recupera in tempo per scendere in campo e gioca un primo tempo attento, disciplinato, in cui partecipa al gol del 2-0 con la sponda per il colpo di testa vincente di Zielinski. Fatica di più nella ripresa. Dal 76esimo Hysaj s.v.

Ghoulam 6 - Con Zielinski che s'accentra in fase di possesso ha tutta la corsia sinistra a disposizione e spesso e volentieri arriva sul fondo. Lucido quando c'è da difendere.

Callejon 6.5 - Sulla sua corsia c'è spazio per affondare il colpo e lo spagnolo si fa trovare pronto. Al 13esimo, sull'azione che sblocca la partita, vede Mertens con la coda dell'occhio e lo serve coi giri giusti.

Fabian Ruiz 6.5 - Tra i più attivi in mezzo al campo, è il fulcro del gioco offensivo del Napoli e non a caso da una sua iniziativa sulla trequarti avversaria nasce il gol che sblocca la partita.

Allan 6.5 - Tra i migliori questo pomeriggio al San Paolo, per presenza nella manovra e per capacità di intercettare palloni. Quando nella ripresa tira un po' il fiato, il Napoli va più in difficoltà.

Zielinski 6 - In fase di costruzione è sempre nel vivo del gioco e lascia a Ghoulam la possibilità di affondare sulla corsia sinistra.

Llorente 6 - Ancelotti lo schiera fin dall'inizio per costringere i centrali avversari a un lavoro triplo: è un pericolo costante sulle palle alte ma non solo. Prestazione positiva, anche se cala alla distanza. Dal 73esimo Elmas 6 - Gettato nella mischia in un momento molto delicato della partita.

Mertens 7 - Preferito a Milik, conferma fin dai primi minuti l'ottimo feeling con il gol stretto in questa stagione: quattro reti in sei gare di campionato.