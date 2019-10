Le pagelle del Napoli - Milik il migliore in campo. Meret subito dopo

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Napoli-Hellas Verona 2-0

Meret 7 - Protagonista assoluto fino al gol che sblocca la partita. E' lui a tenere a galla il Napoli nella prima mezz'ora: prodigioso il triplo intervento dopo 18 minuti.

Malcuit 5.5 - In difficoltà in fase difensiva. Specialmente nel primo tempo (ma non solo) non riesce a tenere il passo dei calciatori del Verona che spesso e volentieri contro di lui tentano l'uno contro uno.

Manolas 6 - Dopo 18 minuti, Lazovic con una finta lo mette fuori gioco e porta l'Hellas a un passo dal vantaggio. Poi prende le misure e conclude la partita in crescendo.

Koulibaly 6 - Inizia la partita con un cartellino giallo ma non perde mai la lucidità e disputa una discreta partita.

Di Lorenzo 6 - Viene schierato a sorpresa da Ancelotti su una corsia che non è la sua: spinge meno, ma in fase difensiva non sbaglia un colpo.

Callejon 6 - Deve fare i conti con un Lazovic in grande forma e, per questo motivo, spinge meno del solito. Dà il suo solito contributo in fase di costruzione.

Allan 6.5 - Aiuto molto prezioso in mezzo al campo. E' rientrato dalla pausa per le nazionali con una buona condizione fisica.

Fabian Ruiz 6.5 - Suo l'assist per il gol che, dopo 38 minuti, ha sbloccato la partita al San Paolo. E' sempre nel vivo del gioco.

Younes 5.5 - E' la mossa a sorpresa di Carlo Ancelotti, che lo schiera largo a sinistra per costringere il Verona a restare basso su quella corsia. L'attaccante tedesco si muove bene senza palla, ma difficilmente riesce a incidere quanto parte palla al piede. Dal 65esimo Zielinski 6 - Entra bene in partita, dà il suo contributo anche in fase di non possesso.

Insigne 6.5 - Gioca più vicino alla porta ed è più nel vivo del gioco. Quando attacca cerca sempre la sua mattonella e dalla sua mattonella calcia la punizione che permette a Milik di realizzare il definitivo 2-0. Dal 76esimo Mertens s.v.

Milik 8 - S'è finalmente sbloccato. Nel momento più difficile della prima frazione ha trovato il suo primo gol stagionale con un movimento da vero centravanti. Nella ripresa il bis, un gol più difficile del primo. Dall'81esimo Llorente s.v.