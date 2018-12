Le pagelle del Napoli - Milik il migliore, ma la decide Mertens. Difesa flop

© foto di Insidefoto/Image Sport

Risultato finale: Napoli-Bologna 3-2

Meret 6 - Subisce due gol, ma non ha particolari colpe in una serata in cui la difesa s'è mostrata in palese difficoltà sui piazzati dalla trequarti.

Malcuit 7 - Gioca in costante proiezione offensiva e non a caso i gol di Milik arrivano dai suoi assist. Chiude in bellezza il girone d'andata con una delle sue migliori prestazioni da quando è a Napoli.

Raul Albiol 5 - Prestazione da dimenticare. Non riesce a guidare la difesa, è lui a perdere la marcatura di Danilo in occasione del momentaneo 2-2.

Maksimovic 5 - Non convince al posto dello squalificato Koulibaly. Si perde Santander in occasione del gol dell'1-1 e, più in generale, va in difficoltà nella lettura dei cross dalle corsie laterali.

Ghoulam 5.5 - Spinge molto meno rispetto a Malcuit, è ancora lontano dalla forma migliore e si limita al compitino. Dal 68esimo Mario Rui 6 - Entra bene in partita.

Callejon 5.5 - Prestazione non malvagia, soprattutto in supporto a Malcuit, ma la porta avversaria per lo spagnolo continua ad essere stregata. Dall'84esimo Ounas s.v.

Allan 6 - Presidia bene il centrocampo, nonostante non stia attraversando uno dei suoi momenti migliori.

Zielinski 6 - Quando può occuparsi della fase di costruzione smista il gioco con intelligenza. Meno d'aiuto quando ci sono da arginare le ripartenze avversarie.

Verdi 5.5 - Rispetto a Callejon, gioca molto più vicino alle due punte. Parte bene, ma si spegne presto e Ancelotti lo richiama in panchina prima dell'ora di gioco. Dal 58esimo Fabian Ruiz 6 - Un paio di buoni spunti offensivi, ma il suo ingresso non consegna al Napoli la superiorità in mezzo al campo.

Milik 8 - E' in un momento di forma strepitoso. Segna due gol, ne potrebbe realizzare altri tre. Sugli spioventi dalle corsie laterali è semplicemente imprendibile.

Mertens 7.5 - Si muove bene alle spalle di Milik e, a differenza del polacco, agisce soprattutto tra le linee. Nel primo tempo Skorupski gli nega la gioia del gol intercettando un pallone che il belga aveva battezzato sotto l'incrocio dei pali, nel finale decide la partita con una bella conclusione dai 25 metri.