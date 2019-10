Le pagelle del Napoli - Milik-Lozano inceppati, Meret il migliore

Fonte: Inviato a Genk

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Genk-Napoili 0-0-

Meret 7 - Berge chiama, Alex risponde. Provvidenziale in un paio di occasioni, prima col colpo di reni e poi col volo d’angelo, sul mediano norvegese nel primo tempo. Nella ripresa non deve fare gli straordinari, ma è sempre attento e presente. A conti fatti, il migliore dei suoi.

Di Lorenzo 5,5 - Poca spinta offensiva, sia a destra che a sinistra. Eppure potrebbe affondare molto di più.

Manolas 6 - Il feeling col compagno è ovviamente da migliorare gara dopo gara. Stasera offre poche sbavature e una prova nel complesso solida.

Koulibaly 6,5 - Sente il calore del pubblico e prova anche l’incursione in solitaria. Regge, come prevedibile, il duello fisico con Samatta. Il miglior K2, comunque, è ancora da rivedere al 100%.

Mario Rui 6,5 - Dura poco, ma tanto basta per mettere in area un paio di palloni invitanti. Contiene il potente Bongonda, segnalato come uno dei pericoli principali del Genk, poi esce per una noia muscolare. (Dal 33’ Malcuit 6 - Parte male a livello difensivo, quando entra sulla sinistra. Poi Ancelotti lo riporta a destra e le cose migliorano, specie in fase di spinta).

Callejon 5,5 - Uno dei migliori nel primo tempo, degli esterni è per distacco il più ficcante. Ha, però, sulla coscienza un gol letteralmente divorato nel secondo tempo: mezzo voto, anche qualcosa in più, in meno.

Elmas 5,5 - Tiene molto la posizione, oggettivamente si vede molto poco nell’ora di gioco che Ancelotti gli concede. (Dal 58’ Mertens 6 - Entra con una voglia matta di fare gol ma non gli riesce. Offre qualcosa in più rispetto alla spenta coppia d’attacco che ha iniziato la gara, non basta).

Allan 5 - Prova incolore del brasiliano, che inizia con un tunnel subito e chiude scivolando in area sull’occasione clamorosamente sprecata da Hagi. Poco di tutto, per uno dei giocatori del Napoli più considerati all'estero.

Fabian 5,5 - Rischia grosso nel finale, quando perde un pallone e atterra l’avversario involatosi verso l’area. La Luminus Arena vorrebbe il rosso, si salva col giallo. In precedenza, qualche buona iniziativa. E almeno tre posizioni occupate nel corso della gara.

Milik 4,5 - Balla sul labile confine che separa la sfortuna dalla goffaggine sotto porta. Più di qua che di là, per la cronaca: colpisce due traverse e non inquadra neanche la porta nella terza, ghiotta, occasione che ha sula testa. Da recuperare. (Dal 72’ Llorente 6 - Ha poco tempo per incidere. Ci mette i centimetri. Non va).

Lozano 5 - Partita da Chi l’ha visto? Se il compagno si segnala per gli errori sotto rete, di lui si ricorderà troppo poco. Sia al centro che a sinistra: non punge davvero mai.