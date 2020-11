Le pagelle del Napoli - Osimhen spara a salve, Di Lorenzo firma la leggerezza spaccapartita

FINALE: Napoli 0, Sassuolo 2

Ospina 6 - Attento sull'unico tiro parabile del Sassuolo: sul rigore Locatelli lo spiazza e su Lopez può davvero poco.

Di Lorenzo 5 - La sua "leggerezza", per usare le parole di Gattuso, cambia la gara: da lì in poi il Sassuolo non va più in affanno e la porta a casa.

Koulibaly 6,5 - Totalmente ritrovato: la difesa del Napoli non soffre praticamente mai, guidato alla perfezione dal centrale senegalese.

Manolas 6,5 - Un giallo evitabile che sembrava più un arancione. La tenuta difensiva azzurra però è ottima per almeno 95 minuti e anche il greco ci mette del suo.

Hysaj 6 - Buona spinta sulla corsia sinistra nel primo tempo, ma la sua progressione cala alla distanza e Gattuso cambia. Dal 70' Mario Rui sv

Fabian Ruiz 5,5 - Il confronto diretto con Locatelli va all'avversario, oggi in stato di grazia. Le verticalizzazioni riescono con difficoltà, per lo spagnolo un piccolo passo indietro oggi.

Bakayoko 5,5 - Meno incisivo rispetto alle ultime uscite: il palleggio del Sassuolo lo fa penare e in fase di costruzione il Napoli si affida ad altri interpreti.

Politano 6,5 - Cresciuto enormemente dal punto di vista mentale: oltre alle solite giocate di qualità, corre tantissimo e si fa notare per una serie di ripiegamenti difensivi preziosissimi. Dal 78' Zielinski sv.

Mertens 5,5 - Firma un paio di belle conclusioni nel primo tempo, ma la lontanza dalla porta non lo aiuta. Spreca invece malamente nell'unica versa occasione concessagli nella ripresa. Dal 70' Elmas sv.

Lozano 6 - Generosissimo, fa impazzire Muldur per almeno 45 minuti, anche se non incide nell'area avversaria. Dal 65' Petagna 6 - Non incide e gravita anche piuttosto lontano dall'area di rigore, dove dà il meglio di sè.

Osimhen 5 - Accentratore non del gioco ma dell'azione offensiva: le tre occasioni migliori della gara capitano sui suoi piedi, ma non è freddo nello sfruttarle.