Le pagelle del Napoli - Ospina decisivo, Mertens spento. Milik il migliore

SPAL-Napoli

Ospina 7 - Incolpevole sul gol dell'1-1, con Kurtic che lo batte con un rigore in movimento. Strepitoso invece a inizio ripresa sul colpo di testa di Vicari. Se il Napoli prende punti a Ferrara è anche merito suo.

Malcuit 5,5 - Non tra i migliori in campo. "Dirotta" Di Lorenzo a sinistra con il risultato che nessuno dei due spinge come dovrebbe in fase offensiva. Esce per infortunio, altra tegola per Ancelotti per quel che riguarda le corsie di difesa. (Dal 70' Callejon 6 - Con il suo ingresso in campo il Napoli cambia marcia ma non basta per centrare il successo. Lo spagnolo è comunque imprescindibile per gli azzurri).

Luperto 5,5 - Si schiaccia troppo in occasione del gol di Kurtic, lasciando tanto spazio al centrocampista sloveno che indisturbato trova la rete dell'1-1. Non la sua miglior prestazione in questo avvio di campionato.

Koulibaly 6 - Attento per tutta la gara. Non certo una delle sue migliori prestazioni ma comunque solido e concentrato. Nel finale prova ad aggiungere centimetri in area di rigore avversaria.

Di Lorenzo 5,5 - A sinistra non è del tutto a suo agio e si vede. Non va mai a cercare il fondo, sceglie quasi sempre lo scarico dietro. Da uno come lui ci si aspetta di più.

Zielinski 5,5 - Si vede poco per tutto l'arco della partita. Cambia spesso posizione ma non riesce a essere mai pericoloso. Gli manca ancora il definitivo salto di qualità che lo renderebbe un giocatore molto più importante per Ancelotti e per tutto il Napoli.

Allan 6,5 - Assist per Milik sullo 0-1 e solita sostanza in mezzo al campo. Come spesso accade è uno degli ultimi a gettare la spugna e anche se ancora non è lo stesso Allan dell''anno scorso risulta tra i migliori in mediana.

Elmas 5 - Opaco per tutta la sua partita, tanto che Ancelotti lo lascia in campo per meno di un'ora. Non riesce a trovare la posizione e finisce per non aiutare quasi mai i suoi compagni. È giovane e non ci si può certo aspettare che sia lui a trascinare la squadra ma quella di Ferrara è la sua peggior gara da quando è in Italia. (Dal 54' Fabian Ruiz 6 - Subito pericoloso con un sinistro da fuori deviato in calcio d'angolo. Si ripete con un altro mancino da fuori poco dopo e questa volta è sfortunato, visto che il pallone si infrange sul palo negandogli la gioia del gol che poteva valere i tre punti).

Insigne 5,5 - Gioca meglio quando è più vicino alla porta e oggi non è stata una delle sue migliori giornate. Prova a servire i compagni ma non riesce mai a essere pericoloso. Dopo il gol decisivo contro il Salisburgo in Champions League un mezzo passo indietro.

Mertens 5 - Evanescente fino a quando resta in campo. Ancelotti si affida nuovamente a lui ma questa volta il belga non ripaga il suo tecnico. Il peggiore in attacco dei partenopei. (Dal 72' Llorente 5,5 - Ha sulla testa la palla dei tre punti ma salta in controtempo e se la prende con Milik per il cross).

Milik 7 - Segna subito e prova a ripetersi anche nel secondo tempo quando tira a botta sicura trovando Berisha sulla sua strada. Nel finale prova a regalare l'assist a Llorente per la vittoria ma lo spagnolo non riesce a trasformare il suo cross nella rete dell'1-2.