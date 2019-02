Le pagelle del Napoli - Ounas crea e segna, Verdi sfrutta la chance

© foto di Insidefoto/Image Sport

Risultato finale: Napoli-Zurigo 2-0 (43' Verdi, 75' Ounas)

Meret 6 - Come all'andata, ordinaria amministrazione per quasi l'intera gara. Mostra sicurezza e personalità nelle poche occasioni in cui è chiamato in causa.

Hysaj 6 - Solido e attento alle spalle di Ounas, così da chiudere i varchi nelle poche occasioni in cui lo Zurigo prova a rendersi pericoloso.

Chiriches 6 - Era l'unico della rosa ancora senza presenze, colpa dell'infortunio al ginocchio rimediato a settembre. Torna in campo e lo fa nel migliore dei modi, l'ammonizione rappresenta l'unica imperfezione. Ovviamente non può avere i 90' nelle gambe e Ancelotti lo richiama in panca. (Dal 56' Luperto 6 - Non corre troppi rischi, il giovane ex Empoli).

Koulibaly 6,5 - Ha marcato attaccanti ben più pericolosi di quelli affrontati stasera, riesce a tenere alta l'attenzione e la sua difesa imperforata anche stasera.

Ghoulam 6,5 - Spinge tanto, sena aver timore di lasciare spazi vuoti alle sue spalle. Nuova prestazione convincente da parte dell'ex Saint-Etienne.

Ounas 7,5 - Sfrutta al meglio l'occasione concessagli da Ancelotti, ha il merito di innescare il gol di Verdi con la percussione per vie centrali prima dell'assist all'ex Bologna. Nella ripresa si mette in proprio iscrivendo il suo nome nel tabellino dei marcatori, grazie al suggerimento di Mertens. (Dal 76' Milik 6 - Pochi minuti e due occasioni da rete, non sfruttate).

Diawara 6 - Ha bisogno di spazio e minutaggio, interpreta bene il suo ruolo sbagliando praticamente poco o nulla.

Zielinski 6,5 - Sulla corsia mancina o al centro, per Ancelotti fa poca differenza. Questa volta il polacco interpreta il secondo ruolo e lo fa alla grande. Tanti palloni recuperati, con qualche intuizione interessante. Come il taglio, a metà del primo tempo, per Insigne. (Dal 66' Allan 6 - Meno di mezzora in campo per il mastino brasiliano, che scalda i motori per dare un contributo a qualificazione già messa in cassaforte).

Verdi 7 - Un gol per ricordare a tutti che, nel Napoli di Ancelotti, ci sta con pieno merito. Solo gli infortuni hanno frenato il suo impiego, stasera fa bene sulla sinistra. La rete rappresenta la ciliegina sulla torta e, forse, un nuovo 'inizio' in maglia azzurra.

Insigne 6 - E' sua la prima occasione del match, col pallonetto che supera l'estremo difensore avversario senza trovare la porta. Non brilla ma non demerita.

Mertens 6 - Nel primo tempo non riesce a incidere, nella ripresa serve l'assist a Ounas che chiude la contesa.