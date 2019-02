Le pagelle del Napoli - Prestazione convincente, pioggia di 7

© foto di Insidefoto/Image Sport

Risultato finale: Napoli-Sampdoria 3-0

Meret 6 - Mai seriamente messo in pericolo dall'attacco della Sampdoria, serata relativamente tranquilla ma quando viene chiamato in causa si fa trovare pronto.

Hysaj 6.5 - Spinge meno rispetto a Mario Rui, ma in fase difensiva neutralizza abbastanza agevolmente gli attaccanti della Sampdoria.

Maksimovic 6.5 - Tutt'altra musica rispetto a quanto visto martedì sera a San Siro: concentrato e attento, non ha sbagliato nulla.

Koulibaly 7 - Un'altra prestazione delle sue. Perfetta gara difensiva impreziosita da sempre più frequenti sortite offensive.

Mario Rui 7 - Una delle sue migliori prestazioni stagionali. Bereszynski questa sera è apparso in costante balia del terzino portoghese che, insieme a Zielinski, ha arato la corsia mancina con la continuità di un mezzofondista.

Callejon 6.5 - Col passare delle settimane interpreta sempre meglio il ruolo di quarto di centrocampo. Oggi una buona partita suggellata dall'assist per la rete dell'1-0.

Allan 6 - Non ancora il miglior Allan, ma di sicuro un netto passo in avanti rispetto all'ultima partita. Il calciomercato è ormai chiuso e ora il brasiliano può tornare a concentrarsi solo sul campo. Poi in estate si vedrà.

Hamsík 7 - Ma dove vai? Torna in campo il capitano e non a caso il Napoli torna a girare con le giuste geometrie, i giusti tempi. Spaziale il lancio che ha dato il via all'azione del vantaggio. Dal 74esimo Diawara 6 - Entra bene in partita, anche se il risultato è già indirizzato.

Zielinski 7 - Ha un unico problema: la continuità di rendimento. Perché quando, come stasera, è con la testa nella partita per Ancelotti è un'arma irrinunciabile.

Insigne 7 - Un gol per scacciare gli incubi, tre mesi dopo finalmente l'ottava rete in questa Serie A. Non è un caso che dopo la rete del 2-0 si sia visto sul campo un Insigne decisamente più intraprendente. Dall'83esimo Verdi 6.5 - Entra e trasforma alla perfezione il rigore del 3-0.

Milik 7 - Più del gol, sull'azione che sblocca la partita è apprezzabile il suo movimento: per anticipare Andersen gli chiude la strada e questo gli permette di depositare in rete senza problemi il pallone fornito da Callejon. Dal 90esimo Ounas s.v.