Le pagelle del Napoli - Reazione da big. Insigne implacabile dal dischetto

Risultato finale: Napoli-PSG 1-1

Ospina 6 - Nonostante una serata psicologicamente non semplice, il portiere colombiano non viene chiamato spesso in causa. Sul gol subito non ha colpe.

Maksimovic 6 - Tiene bene la marcatura a uomo per tutto il primo tempo, almeno fino al 46esimo. Quando Mbappé lo punto allo scadere della prima frazione il difensore serbo, infatti, abbocca alla finta e permette al PSG di passare in vantaggio. Ma sull'azione sono molti più i meriti dell'attaccante francese che i demeriti del difensore del Napoli. Dal 76esimo Hysaj s.v.

Koulibaly 7 - E' il miglior centrale di difesa del momento? La domanda è legittima dopo l'ennesima grande prestazione. La scivolata alla mezz'ora su Mbappé lanciato a rete il miglior manifesto di un calciatore che ormai gioca costantemente su livelli altissimi.

Raul Albiol 6.5 - Serata difficile per lo spagnolo, che però se la cava piuttosto bene sui continui e velocissimi scatti di Neymar.

Mario Rui 6 - Spinge meno del solito perché il Paris Saint-Germain, soprattutto nella prima frazione, non gli concede attimi di respiro. Fa il suo con disciplina, senza strafare.

Callejon 7 - Ci mette 45 minuti per scrollarsi di dosso paure e timori. Quando capisce che sulla destra può e deve attaccare il Paris Saint-Germain va in difficoltà. E' lui a procurarsi il rigore che permette a Insigne di pareggiare dal dischetto.

Allan 6.5 - Meno straripante del solito, ma comunque fondamentale per arginare la fitta rete di passaggi del Paris Saint-Germain.

Hamsik 6.5 - A volte è costretto ad arretrare sulla linea dei difensori per trovare lo spazio giusto per ragionare e dare il via alla manovra. Serata diligente per il capitano slovacco.

Fabian Ruiz 6 - Nel primo tempo viene costantemente raddoppiato e non trova spazi. Nella ripresa, invece, coi reparti del PSG che sono più sfilacciati emerge tutta la sua pericolosità sulla trequarti, ma è impreciso in zona gol. Dal 71esimo Zielinski 6 - Si muove tanto nella speranza dell'imbeccata giusta da parte dei compagni di squadra. Imbeccata che, pero, non arriva.

Mertens 6.5 - Nel primo tempo è l'ombra di sé stesso, nella ripresa è colui che trascina il Napoli verso il pareggio con una lunga e ripetuta serie di conclusioni dalle parti di Buffon. E' costretto a uscire per infortunio. Dall'82esimo Ounas s.v.

Insigne 7 - Letale nell'esecuzione del calcio di rigore, presente ogni qualvolta la squadra ha bisogno delle sue intuizioni. Sempre più goleador, sempre più leader.