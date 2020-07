Le pagelle del Napoli - Serata da dimenticare per Maksimovic. Mertens migliore in campo

Napoli-Milan 2-2

Ospina 6 - Theo gli piega le mani sul gol dello 0-1, non può nulla sul rigore ben calciato da Kessiè.

Di Lorenzo 6.5 - Protagonista in negativo e in positivo del primo tempo: si perde Theo Hernandez sulla rete dello svantaggio, poi si fa trovare al posto giusto al momento sulla rete del pareggio.

Maksimovic 4.5 - Ingenuo sul gol che sblocca la partita, si fa aggirare da Rebic che lo anticipa e poi lo disorienta ulteriormente con un movimento ad uscire. Nella ripresa fa anche peggio, consegnando al Milan il rigore del 2-2

Koulibaly 6.5 - Il gol del pareggio nel primo tempo, nel momento peggiore del primo tempo, è frutto di una sua corsa palla al piede per 40 metri fermata fallosamente da Conti. E' tornato su altissimi livelli, anche in fase difensiva.

Mario Rui 6.5 - Corsa e grande generosità per tutta la partita, prestazione positiva anche in fase difensiva e infatti il Milan sulla sua corsia fa più fatica.

Fabian Ruiz 6.5 - Con pazienza, staziona sulla trequarti avversaria alla ricerca della giocata giusta. Che arriva, puntuale, al 60esimo: è lui a dare il via all'azione del 2-1. Dal 65esimo Elmas 5.5 - Non riesce mai a entrare nel vivo del gioco.

Lobotka 5.5 - Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Cerca sempre giocate non banali, me sbaglia qualcuna di troppo. Dal 65esimo Demme 5.5 - Non riesce a dare maggiore ordine alla mediana partenopea.

Zielinski 5.5 - Si vede poco soprattutto in fase di costruzione. Il Milan era la sua vittima preferita, ma stasera tradisce le attese.

Callejon 6 - Inspiegabile il gol che si divora nel primo tempo: era molto più facile segnare che centrare il portiere avversario. Si riscatta nella ripresa, con l'assist per Mertens per la rete del 2-1. Dall'84esimo Politano s.v.

Mertens 7 - Al 14esimo sembra Tomba quando in slalom va via a due avversari e chiama Donnarumma agli straordinari. E' ispirato, nella ripresa si muove bene tra Romagnoli e Bennacer e realizza la rete del 2-1. Dal 74esimo Milik s.v.

Insigne 6 - Dalla sua punizione nasce il gol dell'1-1. Per il resto, non una delle sue migliori prestazioni. Dal 74esimo Lozano s.v.

Gennaro Gattuso 6.5 - Il suo Napoli avrebbe meritato qualcosa in più: produce tante occasioni da rete, anche se non brilla in tutti i suoi singoli