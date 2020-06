Le pagelle del Napoli - Serata da incorniciare per Ospina e Mertens. Leader Insigne

Risultato finale: Napoli-Inter 1-1

Ospina 7.5 - Almeno tre grandi interventi. E come se non bastasse, il lancio al bacio per Insigne che ha servito l'assist del definitivo 1-1. Una serata magica, che era iniziata nel modo peggiore possibile. Ma dopo s'è riscattato alla grandissima.

Di Lorenzo 6 - La partenza è complicatissima, sul corner di Eriksen tocca il pallone quel tanto che basta per beffare Ospina. Accusa il colpo, ma poi si riprende col passare dei minuti e nella ripresa cambia marcia.

Maksimovic 6.5 - Il migliore della linea difensiva, tiene a galla il Napoli fino alla fine e nell'ultima parte di match è con Ospina il baluardo che salva il risultato.

Koulibaly 6 - Chiude stremato, non è al top ma non commette sbavature evidenti. Può solo crescere in questo rush finale.

Hysaj 5.5 - Nel primo tempo, tra i peggiori in campo. Candreva lo mette sistematicamente in difficoltà e lui non riesce a tenere il passo dall'ex Lazio. Meglio nella ripresa.

Elmas 6 - Schierato a sorpresa dal primo minuto, dopo un inizio difficile prende le distanze e fino al momento del cambio fa la sua parte portando a casa la sufficienza. Dal 65esimo Fabian Ruiz 6 - Dà calma e tranquillità alla mediana il suo ingresso.

Demme 6 - Nel primo tempo fa fatica a tenere compatto un centrocampo che non riesce a tenere il ritmo degli avversari. Poi l'Inter cala alla distanza e il suo lavoro diventa molto più semplice.

Zielinski 5.5 - Gli manca in maniera piuttosto vistosa il ritmo partita e fatica a mantenere la giusta posizione in campo. Corre meno rispetto agli avversari col risultato che arriva quasi sempre tardi sul pallone. Dall'85esimo Allan s.v.

Politano 5.5 - Un po' la condizione fisica, un po' meccanismi ancora non chiarissimi non gli permettono di essere al centro della manovra offensiva azzurra. Dal 65esimo Callejon 6 - Si occupa maggiormente della fase difensiva e porta a casa la prestazione nell'ultima delicata mezz'ora.

Mertens 7 - Riscrive la storia del Napoli senza quel pubblico che in questi anni gli ha sempre reso omaggio per i suoi gol e per le sue prodezze. Trova la rete nel momento più delicato del match e dopo stasera sono 122. Nessuno come lui. Dal 75esimo Milik s.v.

Insigne 6.5 - E' il suo guizzo allo scadere del primo tempo a permettere al Napoli di pareggiare i conti nel momento di maggiore difficoltà. Si muove coi tempi giusti sul lancio di Ospina, strappa in velocità, mette fuori gioco Eriksen col suo taglio e poi serve a Mertens il gol del pareggio su un piatto d'argento. Tra i più positivi nella ripresa. Dall'85esimo Younes s.v.