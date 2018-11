Le pagelle del Napoli - Sfortuna e imprecisione, l'attacco non gira

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Napoli-ChievoVerona 0-0

Karnezis 6 - Il Chievo arriva in più di una circostanza al tiro, ma non sempre trova lo specchio della porta. Quando lo fa, si ritrova di fronte un portiere attento.

Malcuit 6 - Spinge il triplo rispetto a Hysaj, e lo fa con la velocità e i tempi giusti. Quasi sempre, però, nei suoi cross manca precisione.

Raul Albiol 6 - Manovra bene la difesa, non va mai in affanno. Anche quando le ripartenze del Chievo diventano più calzanti.

Koulibaly 6.5 - Un po' più impreciso del solito, ma nulla di grave. Prova anche a proporsi in attacco viste le difficoltà offensive della squadra e nel finale con una splendida acrobazia va a un passo dal gol.

Hysaj 5.5 - Spinge poco, anche perché la sua corsia è quella sulla quale il Napoli patisce di più. Ounas non lo aiuta a dovere e quando Depaoli sale per supportare la manovra offensiva va in difficoltà. Dal 74esimo Mario Rui 5.5 - Ancelotti lo inserisce per dar maggior peso offensivo alla manovra sula corsia mancina, ma il cambio non produce risultati.

Callejon 5 - Sui suoi piedi arrivano le occasioni più ghiotte del match, ma conferma di non avere quest'anno un grosso feeling con il gol. Il suo resta un lavoro prezioso per arare la corsia destra, ma pecca in lucidità.

Diawara 6 - E' penalizzato da un modulo che vede in lui l'unico centrocampista con spiccate doti difensive. Il Napoli non ha sempre il controllo della partita come ci si poteva aspettare prima del match, i duelli in mezzo al campo spostano l'ago della bilancia e Diawara si trova spesso in inferiorità numerica. Dal 59esimo Allan 6 - Entra per dare maggiore copertura alla difesa.

Zielinski 6 - Accompagna la fase offensiva, non è sempre nel vivo del gioco ma quando ha la possibilità di ricamare col pallone ha buone intuizioni. Sfiancato dalla fisicità del centrocampo del Chievo, nella ripresa cala d'intensità.

Ounas 5 - Troppo lezioso. Ancelotti gli concede un'occasione dal primo minuto, ma lo richiama in panchina prima dell'ora di gioco perché mostra un gioco fumoso: supporta poco la manovra offensiva, sbaglia un paio di passaggi semplici. Dal 59esimo Milik 5.5 - Sembra paradossale, ma nonostante i tanti palloni scaraventati al centro dal Napoli nell'ultima mezz'ora non gli arrivano mai palloni giocabili.

Insigne 5 - Dopo la gara col Genoa, si ritrova a fare i conti con un nuovo terreno di gioco molto pesante. Praticabile, a differenza di quello di due settimane fa, ma comunque penalizzante per chi fa della tecnica il suo punto di forza. Nonostante ciò, non ci sono attenuanti per il gol che s'è divorato a inizio ripresa. Sfortunato in occasione del palo.

Mertens 5.5 - Dopo un primo tempo con troppe pause, nella ripresa alza il livello del suo calcio ma le tante occasioni a disposizione non si tramutano mai in gol.