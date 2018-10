Le pagelle del Napoli - Sorpresa Ounas. Insigne Magnifico, Ospina sicuro

Napoli-Sassuolo 2-0 (3' Ounas, 72' Insigne)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospina 7 - Ottima prestazione del portiere colombiano scelto da Ancelotti per l'occasione. Lo stile può non piacere, ma alla lunga risulta tremendamente efficace anche e soprattutto con i piedi. Nel secondo tempo sono almeno 3 le parate degne di nota.

Malcuit 6,5 - Copre bene tutta la fascia, sia in fase offensiva che difensiva. Nel primo tempo sembra molto più propositivo, nella ripresa punta più al sodo e si sbilancia meno. Prestazione positiva per l'ex Lille.

Koulibaly 6,5 - Il solito muro in difesa. Alza spesso il pressing fino a centrocampo per impedire a Boateng di fare gioco e la tattica funziona. La sua fisicità è l'arma in più nelle due aree di rigore. Piccolo appunto: il cartellino giallo, il quarto della stagione, assolutamente evitabile.

Albiol 6,5 - Non sbaglia praticamente niente, anche se nel secondo tempo il Sassuolo crea qualche pericolo di troppo. Alla fine però arriva un altro successo senza reti subite ed il merito è anche suo.

Hysaj 6 - Spostato sulla sinistra per l'occasione, mette in campo il solito impegno e la solita solidità pur senza picchi verso l'alto. Si concede un paio di incursioni offensive, una per tempo: la prima si conclude con un rigore chiesto per fallo di Malcom, la seconda con l'appoggio per la rete di Insigne.

Verdi 6 - Prova spesso a creare superiorità, ma le maglie strette della difesa del Sassuolo non aiutano. Sempre preciso e prezioso nelle battute dei calci piazzati (Dal 69esimo Callejon 6 - Entra per 'strappare' sulla fascia destra e in pochi minuti crea diversi problemi al Sassuolo. Incassa in fallo di Rogerio che porta al rosso dell'esterno neroverde).

Rog 6 - Presenza importante in mezzo al campo. Spesso non si nota, ma aiuta la squadra ad avere equilibrio e fa sentire la sua presenza a inizio ripresa, nel momento migliore del Sassuolo in fase offensiva.

Diawara 6 - Torna titolare, a sorpresa, al posto di Hamsik. Nella costruzione del gioco si vede poco, ma la sua presenza fisica in fase di non possesso è importante ed interrompe almeno due azioni potenzialmente pericolose degli avversari. (Dal 56esimo Allan 5,5 - Probabilmente nel ruolo di riserva non è a suo agio, vista l'abitudine a partire dal primo minuto. Entra in campo e si fa saltare con troppa facilità da Berardi. Sbaglia un paio di appoggi che potevano costare caro).

Zielinski 5,5 - Non la sua miglior giornata. Inizia bene portando un pressing alto che costringe Ferrari all'errore, ma il tiro non è all'altezza. Sbaglia un altro paio di conclusioni e si vede meno del solito in mezzo al campo.

Mertens 5,5 - Nel primo tempo sbaglia un gol che uno come lui segna 9 volte su 10, accontentandosi di un tocco morbido di esterno che sfiora il palo. Cerca senza fortuna la posizione giusta, ma non è quasi mai pericoloso.

Ounas 7 - Prima da titolare in campionato, primo gol azzurro per l'ex Bordeaux autore di un'ottima prestazione. Pronti via, il classe '96 è bravissimo a sfruttare al meglio l'errore di Locatelli e portare in vantaggio i suoi. Poi tanta corsa, diversi uno contro uno vinti e il secondo gol sfiorato a inizio ripresa. (Dal 52esimo Insigne 7 Entra nella ripresa con un intento chiaro. Sfruttare la sua freschezza per trovare il raddoppio e chiudere la partita. Missione compiuta, con l'aggiunta di una gol meraviglioso da fuori area).