Le pagelle del Napoli - Super Ospina, Mertens punge sempre. Fabian irritante, Petagna spreca

AZ Alkmaar-Napoli 1-1

(53’ Martins Indi; 6’ Mertens)

Ospina 7,5 - Non bellissimo ma efficace nel primo tempo su Aboukhlal. Strepitoso sul rigore di Koopmeiners. Fuga ancora una volta qualsiasi dubbio circa i motivi per i quali Gattuso preferisca lui.

Di Lorenzo 6 - Suo l’affondo iniziale e l’assist grazie al quale si sblocca la gara. Ottimo primo tempo, come tutta la squadra cala alla distanza: dalle sue parti l’AZ ha i giocatori più pericolosi e nel finale regala anche un paio di ingenuità.

Maksimovic 5,5 - Di nuovo titolare, nel complesso tiene bene a livello difensivo, con un paio di buchi di troppo.

Koulibaly 5,5 - Pronti via, perde Gudmunsson. Poi prende più di un rischio, specie in fase di disimpegno.

Ghoulam 5,5 - Contiene senza troppe difficoltà Stengs. Ma legge male la situazione da cui nasce l’1-1: è lui a tenere in gioco Martins Indi. (Dal 66’ Mario Rui 6 - Un traversone ben pennellato che Petagna spreca).

Ruiz 5 - Tocchi e tocchetti, senza mai entrare nel gioco. Troppe pause, in entrambe le fasi. Quando gioca così, date le sue potenzialità, è quasi irritante. (Dal 59’ Elmas 6 - Meglio di chi l’ha preceduto, senza cambiare la storia della serata).

Bakayoko 5,5 - Prima di andare a dormire dia un bacio al suo portiere. Frana su Aboukhlal e costringe Ospina al miracolo dal dischetto.

Zielinski 6 - Devastante con la Roma, stasera inventa giusto un bel tocco morbido che Mertens per poco non trasforma in capolavoro. (Dal 62’ Petagna 5 - Due occasioni limpide, una se la divora. L’altra va fuori di un soffio: non è un errore, ma neanche un gol).

Politano 6 - Parte molto bene, dando anche il suo contributo al gol del vantaggio azzurro. Cala col passare dei minuti, e soffre la verve offensiva di Wijndal. (Dal 62’ Lozano 6 - Un’uscita kamikaze di Bizot gli nega il gol vittoria. Entra bene).

Mertens 6,5 - L’AZ è una delle sue vittime preferite, la buca dopo cinque minuti. Ha un altro paio di buone occasioni e non le sfrutta. C’è sempre. (Dal 66’ Demme 6 - L’essenziale è invisibile agli occhi. Porta razionalità, forse pure troppa).

Insigne 5,5 - Sornione nel primo tempo, quando il Napoli attacca dall’altra parte. Meglio nella ripresa, ma una bella imbucata non sfruttata da Petagna è l’apice della sua gara.

Gattuso 6 - Tiene il modulo che gli ha consentito di avere la meglio sulla Roma e per mezz’ora ha anche ragione lui. Poi lo stravolge e non riesce a ottenere il risultato sperato. Non è un campo semplice, ne esce comunque indenne.