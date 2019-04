Le pagelle del Napoli - Tanti (troppi) errori in zona gol. Bene Callejon

© foto di Insidefoto/Image Sport

Risultato finale: Napoli-Atalanta 1-2

Ospina 6 - Qualche buon intervento e zero colpe sui gol subiti. Sulla rete di Duvan Zapata tenta il miracolo, ma non gli riesce.

Malcuit 6 - Partita di grande intensità, da ala più che da terzino. Nella ripresa, però, quando è l'Atalanta ad attaccare va in difficoltà e sul gol del sorpasso ha qualche responsabilità.

Chiriches s.v. - Stagione sciagurata a causa dei problemi fisici. Dopo 13 minuti è costretto a chiedere il cambio per un problema alla spalla. Dal 13esimo Luperto 6 - Entra bene in partita, ma dopo l'ora di gioco va in difficoltà come tutto il reparto difensivo.

Koulibaly 5.5 - Tiene ottimamente Duvan Zapata per un'ora di gioco, ma il centravanti colombiano è bravo a tenere duro e a uscire alla distanza. E nell'ultima mezz'ora nemmeno Koulibaly può nulla.

Hysaj 6 - La partenza è ottima: dopo 10 minuti un lancio coi giri giusti per Mertens, otto minuti dopo un salvataggio quasi sulla linea in anticipo su Zapata. E' il preludio a una prestazione discreta, nel corso della quale (a inizio ripresa) sfiora anche il gol. Sulla rete dell'1-2 viene infilato in velocità dall'Atalanta.

Callejon 6.5 - Il migliore del primo tempo, il suo movimento ad accentrarsi ha costantemente mandato in difficoltà il centrocampo dell'Atalanta. Non a caso, il gol del vantaggio è arrivato da un suo filtrante. Cala nella ripresa, anche perché Gasperini all'intervallo cambia assetto.

Allan 6 - Prestazione di carattere, in ripresa anche dal punto di vista atletico.

Fabian Ruiz 5.5 - Ha grande margine di manovra nel primo tempo: non gioca male, ma potrebbe sfruttare meglio gli spazi a disposizione. Nella ripresa va in grande affanno.

Zielinski 6 - Tra i migliori della prima frazione, anche perché ha tempi e spazi per affondare. Peggio nel secondo tempo, perché è chiamato soprattutto a un lavoro di copertura che è meno nelle sue corde. Dall'81esimo Verdi s.v.

Mertens 6.5 - Dopo 10 minuti si ritrova a tu per tu con Gollini, ma scivola al momento del dribbling. Sblocca la partita al 28esimo con un colpo col gluteo sinistro, poi si divora di tutto anche perché in alcune azioni chiave preferisce l'assist alla conclusione. Dal 77esimo Younes s.v.

Milik 4.5 - Prestazione surreale. Tantissime occasioni a disposizione e nessun gol. La più colossale a inizio ripresa, con Masiello che sulla linea di porta salva su uno scavetto troppo lento del polacco.