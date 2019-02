Le pagelle del Napoli - Tutto bello, tutto giusto: ma chi segna?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Napoli-Torino 0-0

Ospina 6 - Spettatore non pagante, osservatore esterno in una serata in cui il duello fin da subito si tramuta in un lungo e inutile monologo a tinte azzurre.

Malcuit 6.5 - In una serata in cui il pallino del gioco è costantemente tra i piedi dei calciatori del Napoli un terzino di grande spinta come lui è arma imprescindibile per Ancelotti. E infatti la sua prestazione è positiva, spesso e volentieri da ala aggiunta.

Maksimovic 6 - Ha vita facile conto un Torino che lascia quasi sempre Belotti isolato in attacco.

Koulibaly 6.5 - Non che l'attacco del Torino gli crei particolari problemi, ma quando lo fa trova dinanzi a sé un muro: allo scadere del primo tempo, perfetta la sua chiusura sulla conclusione a botta sicura di Rincon.

Hysaj 6.5 - Sta attraversando un buon momento di forma e l'ha confermato anche stasera, spingendo più del solito e facendosi trovare sempre pronto ogni volta che viene chiamato in causa.

Callejon 6 - Nel primo tempo è uno degli interpreti più pericolosi sul terreno del San Paolo. Si muove bene e riesce spesso e volentieri ad aggirare la difesa a tre granata. Nella ripresa cala fisicamente e Ancelotti lo richiama in panchina a poco più di venti minuti dalla fine. Dal 69esimo Mertens 6 - Entra bene in partita, anche se nei 20 minuti finali l'azione del Napoli è più istintiva e meno lucida.

Allan 6.5 - Tra i migliori in campo, è tornato il centrocampista in grado di fare la differenza con i suoi strappi. Preciso in zona offensiva, fondamentale per fermare le ripartenze granata. Finisce male la partita con una doppia ammonizione che lo costringerà a saltare il prossimo match.

Fabian Ruiz 6.5 - E' bravo a far girare la squadra, a eludere la pressione della mediana granata con le sue giocate che abbinano tecnica e velocità. Dal 69esimo Verdi 6 - Entra per provare a creare grattacapi tra le linee, ma anche lui sbatte sul muro granata.

Zielinski 6 - Tecnicamente non la sua migliore serata, anche se dai suoi piedi nascono un paio di iniziative interessanti che Milik non tramuta in gol.

Insigne 5 - Serata stregata, spiegata bene dal palo colpito al 74esimo dopo uno splendido destro a giro. Nel primo tempo ha tante occasioni a disposizione, ma manca la cattiveria giusta - oltre che un po' di fortuna - per gonfiare la rete.

Milik 5 - Occasioni a raffica, una dopo l'altra. Tante nel primo tempo, qualcuna altrettanto importante nella ripresa. Ma per il bomber polacco non è serata: troppo impreciso dalle parti di Sirigu che non è costretto agli straordinari per fermare l'ex Ajax. Che fa quasi tutto da solo per non andare a segno.