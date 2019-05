Le pagelle del Napoli - Va in scena il festival del gol. Ma il top è Koulibaly

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Napoli-Inter 4-1

Karnezis 7 - Prestazione super, nella ripresa si rende protagonista con almeno un paio di grande parate. Dopo che nel primo tempo - su conclusione di Lautaro Martinez - aveva messo in scena un intervento alla Garella.

Malcuit 7 - Tra i migliori del primo tempo. Quando è il Napoli a fare la partita può giocare in costante proiezione offensiva e mette sempre in difficoltà Asamoah: è parte attiva del gol del 3-0.

Albiol 6.5 - Con lui al fianco di Koulibaly è un altro gioco. C'è un Napoli con Albiol e un altro senza e il primo ha numeri decisamente migliori. Commette solo un errore a risultato ormai acquisito concedendo il rigore all'Inter.

Koulibaly 8 - La stagione si conclude con una prestazione eccellente: nell'uno contro uno è insuperabile, come quasi sempre nella stagione. Il salvataggio al 68esimo sulla linea di porta è clamoroso. Dall'87esimo Luperto s.v.

Ghoulam 7 - Sta tornando. Il terzino sinistro che metteva a ferro e fuoco le difese avversarie è di nuovo realtà, dopo un brutto infortunio e una lunga convalescenza.

Callejon 7 - Altra grande prestazione sulla corsia destra: da un suo cross nasce il gol del 2-0.

Allan 7 - Prestazione da mastino, dà sostegno a entrambe le fasi di gioco e chiude la stagione (tra le migliori della sua carriera) con un'ottima prestazione.

Fabian Ruiz 8 -Gioca largo a sinistra, di più rispetto al solito anche in fase di costruzione. E' lui a servire a Zielinski il pallone del vantaggio, è lui il protagonista della ripresa: due gol in otto minuti e prima doppietta in Serie A.

Zielinski 7.5 - Il gol dopo 16 minuti è bellissimo, da solo vale il prezzo del biglietto: una conclusione potente e precisa dai 28 metri che non è certo frutto del caso per un giocatore dotato di grandi qualità tecniche.

Mertens 7.5 - Un'ora di gioco infruttuosa prima del gol del 2-0: sul cross di Callejon, s'inserisce tra Miranda e D'Ambrosio e con un colpo di testa batte Handanovic. Partecipa anche al quarto gol con un bel filtrante. Dall'82esimo Younes s.v.

Milik 7 - Si muove molto su tutto il fronte offensivo e consegna a Fabian Ruiz il pallone del 3-0. Dal 76esimo Insigne s.v.