Le pagelle del Napoli: Zielinski crea, Mertens completa

Risultato finale: Napoli-Milan 3-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospina 6 - Incolpevole sui gol, poi è praticamente inoperoso.

Hysaj 6 - All'inizio è praticamente più dalle parti di Donnarumma che a difendere. Viene beffato dall'assist volante di Borini.

Albiol 6 - Pochi interventi, il più spettacolare è un tackle duro su Higuain.

Koulibaly 6 - Non ha grosso lavoro, come il suo compagno di reparto.

Mario Rui 5,5 - Con Suso ha qualche problema in più rispetto ai compagni di reparto, in avanti non combina molto. (Dal 73' Luperto s.v.).

Allan 7 - Corre, come al solito, per tre. Mastica il pallone nell'unica occasione capitata, ma regala un assist da meraviglia a Mertens.

Hamsik 5,5 - Da rivedere nelle vesti di regista. Lascia il campo dopo un'ora. (Dal 63' Mertens 7 - Con lui c'è un cambio di modulo, nel tentativo di ribaltare la gara. Ci riesce).

Zielinski 7,5 - Segna due gol, entrambi molto belli, con due piedi differenti. Aiutato da una deviazione di Bonaventura nel secondo, ci sarebbe pure un rigore su di lui nel primo tempo. (Dal 75' Diawara s.v.).

Callejon 5,5 - Un pochino apatico, non punge quanto dovrebbe.

Milik 6 - Non servito abbastanza dai compagni, quando si accende fa la differenza.

Insigne 6 - Sbaglia un pallone a inizio partita - e doveva servire Milik - per cercare il pallonetto. Poi va vicino alla rete, ma senza riuscirci.