Le pagelle del Parma - Alves cecchino, un girone dopo. Kucka pericoloso

Risultato finale: Parma 1, Milan 1.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sepe 6 - Partita senza sussulti: "freddato" da Castillejo senza responsabilità, vive una giornata di relativa tranquillità.

Iacoponi 6,5 - Da centrale di destra dà il meglio di sè, assolutamente un altro giocatore rispetto al brutto inizio di anno solare.

Alves 7 - Prova di grande autorevolezza al centro della difesa a tre, era la prima volta per lui, e un gol che avvicina ancora il Parma alla salvezza. Dopo quello realizzato contro il Chievo, quasi un girone fa, realizza un altro gol pesantissimo per il percorso in classifica dei ducali.

Gagliolo 5,5 - Prestazione positiva "sporcata" dalla mancata marcatura in occasione del gol di Castillejo, che lo anticipa sul primo palo.

Gazzola 6,5 - Primo tempo super, mette in crisi Rodriguez e Borini e ripresa più sulle sue, complice il cambio di modulo operato da D'Aversa.

Kucka 6,5 - Da ex si fa notare, eccome: vince il duello con Bakayoko, rischia l'eurogol in rovesciata, ci va vicino anche nella ripresa.

Scozzarella 6,5 - Ritrova il movimento dei compagni e sale in cattedra grazie alla sua superiore cifra tecnica: in cabina di regia tanta qualità. Dal 90' Stulac sv.

Barillà 6 - Solita gara di enorme abnegazione per il centrocampista, che canta e porta la croce, ma gli mancano i soliti inserimenti in area di rigore.

Dimarco 6,5 - Da fluidificante sinistro dà il meglio di sé: concentratissimo in fase difensiva, in crescita anche come incursore sulla corsia mancina. Dal 71' Siligardi 6,5 - Va ad un passo dal pareggio, giocando venti minuti ad altissima intensità e con un pieno di qualità.

Ceravolo 6,5 - Tanti movimenti pericolosi tra le maglie della difesa rossonera. Vicinissimo al gol in due occasioni nel primo tempo, esce quando c'è bisogno di velocità. Dal 76' Sprocati 6,5 - Si guadagna la punizione del pareggio e in generale dà l'impressione di essere il giocatore più dotato a livello di tecnica in campo.

Gervinho 6 - Tanti strappi in velocità, ma pericolosità alternata: la condizione fisica è visibilmente in miglioramento, ma gli mancano gli spazi per ferire con le sue sgroppate.