Le pagelle del Parma - Alves guida la difesa, attacco con le polveri bagnate

Sepe 6,5 - Dalle sue parti non arrivano troppi pericoli, ma si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa. Impeccabile nella ripresa su conclusione di Biraghi.

Osorio 6,5 - Inizia in difficoltà al cospetto di un campione come Ribery, poi gli prende le misure e cresce alla distanza. Esordio di personalità in Serie A per il difensore venezuelano.

B. Alves 7 - E' lui il padrone della difesa crociata e oggi lo dimostra. Al rientro dopo la positività per coronavirus, risulta addirittura dominante in area a quasi 40 anni.

Gagliolo 6,5 - Bene in fase difensiva, quando possibile riesce anche ad accompagnare in avanti, con un paio di aperture davvero di pregevole fattura.

Grassi 6 - Soffre un po' Biraghi, ma non potrebbe essere altrimenti con uno dei migliori esterni del campionato. Eppure si fa rispettare in un ruolo non suo, dimostrandosi in un buon livello di forma.

Kucka 6,5 - Meglio da mezzala che da trequartista, oggi torna nella sua posizione abituale, combattendo su ogni pallone per tutti i 90'.

Hernani 5,5 - Un po' lento e compassato. Combatte a centrocampo assieme ai compagni di reparto, finendo però spesso e volentieri imbottigliato nel traffico. Recupera un paio di palloni interessanti, ma nel complesso è poco in evidenza. Dal 55' Sohm 6,5 - Entra bene in partita, aiutando a sorreggere il centrocampo del Parma grazie alla sua fisicità e trovando buone geometrie.

Kurtic 6 - A volte appare in debito d'ossigeno, ma anche lui combatte e fa legna a centrocampo, proponendosi anche in avanti al momento del contropiede.

Pezzella 6,5 - Primo tempo di altissimo livello, con Venuti che non lo salta praticamente mai ed è l'uomo in più del Parma con le sue sovrapposizioni sulla corsia mancina. Cala un po' nella ripresa.

Inglese 5,5 - Ritorno da titolare con le polveri bagnate per il centravanti crociato, che fa a sportellate con i centrali della Fiorentina ma senza mai riuscire ad impensierire Dragowski. Liverani lo toglie perché l'attaccante non ha ancora i 90' nelle gambe, ma anche per avere più velocità lì davanti. Dal 54' Karamoh 6 - Aggiunge vivacità all'attacco del Parma, sebbene non abbia grandi occasioni.

Gervinho 5,5 - Gioca a sprazzi, come spesso gli è capitato in questa stagione. E' sempre l'uomo da cui partono le azioni più pericolose del Parma, ma non è guizzante come suo solito. Dall'80' Brunetta sv.