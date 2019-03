Le pagelle del Parma - Alves pecca. Gervinho versione Premier

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sepe 5,5 - Non ha grosso lavoro, ma è balbuziente in qualche circostanza.

Iacoponi 5,5 - Si propone poco, Sanabria lo sovrasta.

Bruno Alves 5,5 - La classe c'è, alle volte ha troppa confidenza con il pallone.

Gagliolo 6 - Fa buona guardia sul suo settore, non troppo sollecitato a dir la verità.

Dimarco 6,5 - Rientra in campo dopo cinque mesi, fa la sua onesta partita. Anzi, è uno dei più attivi (dall'84' Bastoni s.v.).

Rigoni 6 - Dà sempre molta quantità, invece è la qualità a perderci. Da un passo spedisce sul palo, rischiando di vanificare il colpo di testa di Kucka.

Scozzarella 5,5 - Prende un giallo evitabile appena prima di essere sostituito (dal 71' Biabiany s.v.)

Kucka 6,5 - Protagonista di una trasformazione rugbystica, butta al vento un contropiede di Gervinho con uno scavetto. Ha però il grande merito di metterci la zucca, prima, il piede poi nell'1-0.

Siligardi 6,5 - Nel primo tempo dà quel qualcosa in più sulla sua fascia. Ha qualcosa in più rispetto ai suoi compagni di squadra (dall'87' Sierralta s.v.).

Inglese 6 - Si crea l'unica occasione del primo tempo, salvo poi guadagnarsi l'angolo del gol (anche se non era corner).

Gervinho 5 - Qualche strappo, ma senza la consueta esplosività. Poi si divora, oltre il novantesimo, il 2-0, come faceva quando era in Premier League, all'Arsenal.