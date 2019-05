Le pagelle del Parma - Alves perde la testa, Sierralta: ingresso da incubo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sepe 5 - Salva due volte la sua porta nel giro di tre minuti: inizio migliore non poteva davvero esserci. Il prosieguo è il peggiore possibile: paperona che mette in discesa la gara.

Iacoponi 4 - In bambola totale: si guarda intorno disorientato, è costantemente fuori posizione. Prestazione inspiegabile.

Bruno Alves 3 - Comportamento indegno di un capitano: si fa cacciare nel momento peggiore possibile, con il Parma sotto di due reti e in chiara difficoltà psicologica.

Bastoni 5 - Partecipa al disastro difensivo di squadra: prova ad aiutare Alves nella marcatura di Destro, ma finisce per peggiorare le cose.

Gazzola 5 - Errore di misura curioso nel primo tempo, soffre come tutti l'intraprendenza felsinea. Sulle corsie il Parma non esiste. Dal 61' Siligardi 5,5 - Il suo apporto nell'ultima mezz'ora è difficilmente giudicabile.

Scozzarella 4 - Sanguinoso il pallone che perde in pressione e che porta al 4-1 felsineo: certi errori in Serie A non sono concessi.

Sprocati 6 - L'unico a provarci, anche nel primo tempo. Un paio di errori di misura, ma atleticamente sembra l'unico all'altezza della partita. Dal 65' Sierralta 4 - In venticinque minuti si guadagna il ruolo da protagonista nella disfatta del Parma: un autogol e una marcatura blanda su Lyanco.

Rigoni 5 - Un giallo assolutamente evitabile priverà D'Aversa di una scelta nella decisiva sfida contro la Fiorentina.

Dimarco 4,5 - Stende il tappeto rosso per la penetrazione di Orsolini in occasione dell'1-0, la gara del Parma finisce in quel momento.

Gervinho 5 - Mette in porta Inglese dopo un primo tempo davvero brutto. Viene a cercarsi la palla basso, ha voglia ma non incide fino al gol della bandiera.

Ceravolo 5 - Altra prova incolore dell'attaccante, che svaria su tutto il fronte ma non si trova e non si cerca con Gervinho. Dal 61' Inglese 6 - Il suo gol è l'unica buona notizia di una serata da dimenticare: contro la Fiorentina ci sarà bisogno di lui.