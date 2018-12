Le pagelle del Parma - Bastoni da campione, a Siligardi manca un cm

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sepe 6 - Un solo brivido nella sua gara, ma il fuorigioco di Calabresi rende tutto irregolare.

Iacoponi 5,5 - Primo tempo di ordinaria amministrazione, decisamente più in imbarazzo nella ripresa, quando Mattiello spinge.

Alves 6,5 - Gara molto attenta, si spende anche nella costruzione del gioco specie nel primo tempo, quando il Bologna si limita a difendersi.

Bastoni 7 - Curiosa e rilevante la sfida generazionale con Palacio: 17 anni di differenza. L'italiano risulta essere il migliore in campo, giusto per far capire di che pasta è fatto l'ex Atalanta.

Gagliolo 6,5 - Appoggiala la manovra con continuità, mettendo anche un paio di palloni interessanti a centro area.

Rigoni 6 - Il suo dinamismo è un'arma importante ma la difesa del Bologna è stretta e anche gli inserimenti spesso sbattono sul muro.

Scozzarella 6 - Per il regista una gara difficile, chiuso com'è dai tre mediani del Bologna. Si vede poco e sui calci piazzati non brilla. Dal 72' Stulac sv.

Barillà 6 - Solita gara di grande completezza: offende, difende, aziona il contropiede quando possibile.

Gervinho 6 - Ripresa da "grande assente" ma prima frazione pregevole: è lui ad avviare quasi tutte le azioni offensive ducali. Dall'84' Ciciretti sv.

Inglese 6 - Ci prova in tutti i modi, ma gli spazi in area sono occupati fin troppo bene dal Bologna.

Siligardi 6,5 - Il destro dopo sessanta secondi di gioco è un colpo di astuzia e genio, ma il palo gli nega un gol meritatissimo per questione di pochi centimetri. Esce malconcio e non è buona notizia per il Parma. Dal 63' Sprocati 6,5 - Quanto meno ci prova: l'unico pallone che passa dalle parti di Skorupski arriva dal suo piede destro.