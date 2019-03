Le pagelle del Parma - Bruno Alves croce e delizia, male Gagliolo

Empoli-Parma 3-3

Sepe 6,5 - Non può nulla sulle reti subite, ma con le sue parate evita ai suoi di tornare a casa senza punti.

Iacoponi 5 - Dalla sua parte soffre tantissimo, l'Empoli spinge con Pasqual e lo stesso Caputo.

Alves 6,5 - Protagonista nel bene e nel male. Suo l'assist per il gol di Rigoni, devia in rete la conclusione di Kucka. Purtroppo per lui ci mette la gamba anche sul tiro di Silvestre in occasione del terzo gol dell'Empoli.

Gagliolo 5 - Stende in maniera netta Caputo in area, causando il rigore poi trasformato dallo stesso attaccante dei toscani.

Gobbi 5,5 - Spinge pochissimo sulla fascia. Un po' meglio quando deve contenere, ma soffre tantissimo quando Di Lorenzo lo sfida sulla velocità.

Kucka 6 - Si accende nel finale. Prima il tiro deviato da Alves per il momentaneo 2-3 per i Ducali, poi una splendida girata in area che trova l'altrettanto splendida risposta di Dragowski.

Rigoni 6,5 - Si getta con coraggio sul cross di Bruno Alves e trova il gol del 2-1 per i i suoi. Ottima la sua regia in mezzo al campo, utile anche in fase di non possesso.

Barillà 6 - Tanta corsa e grinta in mezzo al campo. Spesso e volentieri si sposta sulla fascia per aiutare Gobbi in fase di non possesso. (Dal 90' Gazzola S.V)

Siligardi 6,5 - Giocata fantastica in occasione del vantaggio dei Ducali. Certo, la difesa dell'Empoli è da rivedere, ma l'intuizione per Gervinho è da applausi. Mette in difficoltà Dragowski dalla distanza, cala un po' nella ripresa.(Dal 71' Biabiany 5,5 - Troppi errori, la sola velocità non basta.)

Inglese 5,5 - Fa a sportellate con la difesa dell'Empoli. Nel finale ha l'occasione di chiudere i conti ma trova l'ottima risposta di Dragowski.

Gervinho 7 - Scatto geniale sul calcio di punizione battuto da Siligardi. Salta Dragowski e trova la rete del momentaneo vantaggio. Nella ripresa prova la specialità della casa, il coast to coast, ma senza fortuna.